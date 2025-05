Biathlon, la composizione delle squadre italiane per il 2025-26. Giacomel, Vittozzi e Wierer le punte

La Fisi ha comunicato la composizione delle squadre italiane di biathlon per la stagione 2025-26. In realtà, si tratta di un mero proforma, in quanto il concetto è superato e verranno formati gruppi di lavoro. Si tratta soprattutto di status e gerarchie di partenza in vista dell’annata olimpica.

Il livello più alto, la cosiddetta “Squadra Elite”, comprende tre atleti. Un uomo (Tommaso Giacomel) e due donne (Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi). Dopodiché, tutto il resto del movimento con ambizioni concrete di prendere pare ai Giochi di Milano Cortina 2026, è stato inserito sotto l’ombrello dell’omonima squadra.

Invariato lo staff tecnico. La direzione agonistica verrà mantenuta da Klaus Höllrigl. L’ambito maschile (al quale si aggiungerà Wierer) sarà seguito da Andrea Zattoni e Fabio Cianciana. Il settore femminile sarà diretto da Mirco Romanin, coadiuvato da Alex Inderst e Jone Kähkönen.

SQUADRA ELITE

GIACOMEL Tommaso (2000)

VITTOZZI Lisa (1995)

WIERER Dorothea (1990)

SQUADRA MILANO-CORTINA 2026

BARALE Marco (2003)

BETEMPS Nicolò (2003)

BIONAZ Didier (2000)

BRAUNHOFER Patrick (1998)

CAPPELLARI Daniele (1997)

COMPAGNONI Davide (2004)

HOFER Lukas (1989)

PIRCHER Christoph (2003)

RATSCHILLER Felix (2003)

ZENI Elia (2001)

AUCHENTALLER Hannah (2001)

BROCCHIERO Francesca (2004)

CARPELLA Fabiana (2004)

CARRARA Michela (1997)

COMOLA Michela (1998)

PASSLER Rebecca (2001)

SCATTOLO Ilaria (2004)

SCHÖLZHORN Birgit (2003)

TRABUCCHI Beatrice (2000)

TRABUCCHI Martina (2002)

ZINGERLE Linda (2002)