Betis Siviglia-Chelsea oggi, Finale Conference League 2025: orario, tv, programma, streaming

Nei cieli di Breslavia è il momento di alzare il trofeo. La Conference League 2024-2025 giunge al suo capitolo conclusivo: quello della finalissima.

Epilogo ispano-inglese: da una parte il Betis Siviglia, arrivato all’atto conclusivo eliminando nelle semifinali la Fiorentina di Raffaele Palladino, dall’altra il favoritissimo Chelsea del tecnico italiano Enzo Maresca che, al di là della vittoria o no del trofeo, disputerà l’anno prossimo la Champions League, dopo anni di assenza dalla maggiore ribalta continentale.

Vedremo chi la avrà la meglio in una battaglia che potrebbe durare non solo 90 minuti: lo spettro di eventuali supplementari e della lotteria dei calci di rigore infatti non è da escludere. Chi la spunterà, quindi? La parola al campo, unico vero giudice supremo.

La partita tra Betis Siviglia e Chelsea, finalissima della Conference League 2024-2025 si giocherà allo Stadion Wroclaw di Breslavia, mercoledì 28 maggio alle ore 21.00. La copertura televisiva sarà garantita in chiaro da TV8 e in abbonamento da Sky Sport e in streaming da NOW e Sky Go. OA Sport vi offrirà la cronaca del match appena sarà terminato l’incontro.

BETIS SIVIGLIA-CHELSEA CONFERENCE LEAGUE 2024-2025

Mercoledì 28 maggio

Ore 21.00 Betis Siviglia-Chelsea

