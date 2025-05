Berrettini scala il ranking ATP a Roma! Testa di serie al Roland Garros sempre più vicina

Matteo Berrettini ha sconfitto il britannico Jacob Fearnley al suo esordio agli Internazionali d’Italia, dove è tornato a giocare dopo quattro anni di assenza. Il padrone di casa ha riabbracciato la terra rossa del Foro Italico di Roma, ci ha messo un po’ a ingranare, è stato bravo a recuperare da una situazione di svantaggio nel secondo set e ha chiuso i conti con il punteggio di 6-4, 7-6(0) contro il giustiziere di Fabio Fognini.

Il 29enne si è qualificato al terzo turno, dove se la dovrà vedere contro il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud e il kazako Alexander Bublik: servirà una prestazione convincente per cercare il grande colpaccio e proseguire la propria avventura nella Capitale. Il romano, tornato a giocare dopo il ritiro a Madrid per problemi fisici, ha incamerato 50 punti importanti e si è così issato virtualmente al 28mo posto nel ranking ATP con 1.720 punti all’attivo.

I risultati che il nostro portacolori conseguirà sul mattone tritato della Città Eterna sono fondamentali per essere testa di serie al Roland Garros: soltanto i primi 32 della graduatoria potranno godere di questo status in occasione del secondo Slam della stagione, dunque l’azzurro è in piena lotta per raggiungere questo obiettivo ed è molto vicino al traguardo. Al momento il numero 33 è Flavio Cobolli con 1.480 punti, dunque il margine inizia a essere importante in favore del romano.

Matteo Berrettini punta chiaramente a proseguire la propria scalata a Roma: raggiungendo gli ottavi di finale si isserebbe a quota 1.770 punti per il 26mo posto, approdando ai quarti si spingerebbe a 1.870 utili per la 25ma piazza virtuale, accedendo alle semifinali si garantirebbe quota 2.070 punti e l’ipotetica 23ma posizione, con la finale planerebbe a 2.320 punti con la 19ma posizione, mentre vincendo il torneo andrebbe a 2.670 e sarebbe potenzialmente 15mo.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP al 5 maggio: 30mo con 1.670 punti.

Ranking ATP virtuale con il terzo turno a Roma: 28mo con 1.720 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali ottavi a Roma: 26mo con 1.770 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Roma: 25mo con 1.870 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Roma: 23mo con 2.070 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Roma: 19mo con 2.320 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Roma: 15mo con 2.670 punti.