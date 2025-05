Berrettini-Ruud oggi, ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini contro Casper Ruud, cinque anni dopo. Anzi, quattro e mezzo: tanti ne sono passati dal quarto di finale di Roma 2020 in cui contemporaneamente il norvegese si rivelò e il romano non riuscì di pochissimo a cogliere un risultato al quale avrebbe tenuto tantissimo.

Nel frattempo di cose ne sono accadute, così come si è sostanzialmente equilibrato il testa a testa tra i due, che attualmente dice 3-4 a favore del numero 6 del seeding. I due, però, non si affrontano da più di due anni (ultima volta in United Cup 2023: vinse Berrettini 6-4 6-4). In palio c’è uno spicchio diventato favorevole, che potrebbe portare nella direzione del lato presidiato da Jannik Sinner. Ma, conti alla mano, questo match può realmente infiammare il Centrale.

Il match tra Matteo Berrettini e Casper Ruud aprirà la sessione serale alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BERRETTINI-RUUD OGGI: ORDINE DI GIOCO

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Stearns (USA)-Osaka (USA) – Ottavi WTA

Non prima delle ore 12:30 Paolini (ITA) [6]-Ostapenko (LAT) [17] – Ottavi WTA

Non prima delle ore 15:00 Sinner (ITA) [1]-de Jong (NED) [LL] – 3° turno ATP

Sessione serale

Ore 19:00 Berrettini (ITA) [29]-Ruud (NOR) [6] – 3° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

Non prima delle ore 20:30 Sabalenka [1]-Kostyuk (UKR) – Ottavi WTA

