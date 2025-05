Bernal: “E’ stata una gara difficile. Ci abbiamo provato”

La quindicesima tappa del Giro d’Italia si conclude con la vittoria in solitaria dello spagnolo Carlos Verona. Sul traguardo di Asiago vince Carlos Verona della Lidl-Trek con una bellissima azione. Contribuisce a rendere entusiasmante la giornata anche la lotta tra i big che sulle salite odierne non perdono occasione di sfidarsi.

Assoluta protagonista di giornata è la Ineos Grenadiers. La formazione capitanata da Egan Bernal si mette in evidenza sul Monte Grappa e sulla salita di Dori, lavora con i suoi uomini per creare la selezione e mettere il proprio capitano nelle condizioni migliori per attaccare.

Al termine della corsa il corridore colombiano della Ineos Grenadiers analizza così la giornata ai microfoni di Rai 2: “Non so quanto tempo abbia perso Primoz Roglic. È stata una gara difficile, abbiam salvato la giornata, ci abbiamo provato. Abbiamo movimentato la corsa.

Devo dire però che quando uno dei big scatta gli altri rispondono, scattano anche loro e finiamo per bloccarci a vicenda, Sull’ultima salita ero addirittura un po’stanco, menomale però che la gara finiva lì. Questa però è la corsa, va bene così”.