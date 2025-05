Bernal: “Alla fine mi è mancato un po’ di ritmo per non farmi staccare”

Nel giorno in cui il Giro d’Italia 2025 s’infiamma con la splendida tappa Gubbio-Siena Egan Bernal conferma di poter essere assoluto protagonista della corsa. Sul traguardo di Siena s’impone il belga Wout Van Aert della Team Visma | Lease a Bike davanti ad Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG, autore dell’azione decisiva e nuova maglia rosa.

Il capitano della Ineos Grenadiers, nel momento in cui la gara si accende, tiene il passo dello scatenato corridore messicano, si avvale della collaborazione del connazionale Brandon Rivera per riuscire a stare con il gruppo di testa fino a venti chilometri dal termine. Il colombiano cede sull’allungo del rivale, prova a recuperare e, quando capisce di non poter più rientrare, preferisce poi rialzarsi per evitare di sprecare energie preziose in vista della fase decisiva della corsa.

Il colombiano conferma di poter recitare un ruolo da assoluto protagonista nella corsa e nelle fasi decisive proverà a dire la sua per cercare di raggiungere uno dei gradini del podio. Al momento il corridore colombiano occupa la settima posizione in classifica generale, a 1’57” dal leader.

Al termine della corsa Egan Bernal commenta così la sua prova: ”Il mio piano non era niente di complicato. Entravo nel primo settore, mi portavo davanti e poi andavo a tutta fino al traguardo. Bisognava spingere tanto finché non si rompeva il ritmo. Sapevamo che era importante, però alla fine mi è mancato un po’ di ritmo per non farmi staccare, ma già avevo speso tanto durante il giorno”.