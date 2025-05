Beach volley, tris di vittorie azzurre nel Challenge di Xiamen

Tre vittorie, tris di obiettivi minimi centrati per le coppie azzurre iscritte al torneo Challenge di Xiamen in Cina che questa mattina erano impegnate nelle semifinali dei gironi. Il successo odierno ha permesso alle coppie azzurre di avere la certezza di raggiungere la fase ad eliminazione diretta.

Cottafava/Dal Corso hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione della coppia australiana Burnett/Ryan, che era al debutto assoluto a livello internazionale. Primo set a dir poco rocambolesco con gli australiani che si sono portati avanti 16-12 e poi, dopo il break azzurro, ancora 19-15 ma, sul 20-16, si sono visti annullare ben quattro set point dalla coppia italiana che poi ha ribaltato la situazione ed ha vinto 24-22.

Nel secondo set ancora una buona partenza di Burnett/Ryan che hanno raggiunto il massimo vantaggio sul 13-8 ma stavolta non si sono fatti avvicinare riuscendo ad avere la meglio col punteggio di 21-14. Grande equilibrio fino al 10 pari nel tie break, poi gli azzurri si sono portati sul 14-11 e hanno fermato il tentativo di rimonta della coppia rivale riuscendo a vincere 15-13. Ancora Australia per la coppia italiana che nella finale del girone affronterà Nicolaidis/Carracher.

Esordio coi fiocchi per Enrico Rossi e Marco Viscovich che hanno sconfitto 2-0 la coppia tedesca Sagstetter/Sagstetter al termine di un match a senso unico. La coppia azzurra ha letteralmente dominato il primo set prendendo da subito il largo e vincendo 21-10, mentre nel secondo parziale i tedeschi hanno tenuto la scia di Rossi/Viscovich fino al 6-6, poi si sono ritrovati nettamente sotto sul 15-8 e hanno mollato la presa fino al 21-15 conclusivo. Gli azzurri nella finale del girone affronteranno la coppia svizzera Haussener/Friedli.

Molto bene anche Alfieri/Ranghieri che hanno confermato quanto di buono mostrato nelle prime uscite stagionali. La coppia azzurra ha battuto 2-0 gli austriaci Horl/Pristauz che erano al debutto come coppia ma vantano entrambi una grande esperienza a livello internazionale. Nel primo set buon avvio degli italiani che hanno raggiunto da subito un buon vantaggio (13-8 e 17-11). Nel finale tentativo di rimonta dei rivali che però si sono fermati a quota 18. Secondo parziale senza storia con gli italiani che hanno fatto la differenza nella parte centrale (15-10) aprendosi la strada per il 21-13 definitivo. In finale del girone Alfieri/Ranghieri se la vedranno con gli emergenti francesi Chouikh/Genevieve Gardoque che hanno vinto il derby contro Bassereau/Aye.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Bedritis/Rinkevics LAT [16] – Tiisaar/Korotkov EST [17] 0-2 (21-23, 14-21)

Cherif/Ahmed QAT [1] – Auziņš G./Liepa LAT [32] [Q] 2-0 (22-20, 21-12)

Auziņš G./Liepa LAT [32] [Q] – Bedritis/Rinkevics LAT [16]

Cherif/Ahmed QAT [1] – Tiisaar/Korotkov EST [17]

Pool B

Cottafava/Dal Corso ITA [15] – Burnett/Ryan AUS [18] 2-1 (24-22, 14-21, 15-13)

Nicolaidis/Carracher AUS [2] – Breer/Flückiger SUI [31] [Q] 2-1 (19-21, 23-21, 15-12)

Breer/Flückiger SUI [31] [Q] – Burnett/Ryan AUS [18]

Nicolaidis/Carracher AUS [2] – Cottafava/Dal Corso ITA [15]

Pool C

Adelmo/Mateus BRA [14] – Evans/Budinger USA [19] 0-2 (18-21, 18-21)

Dressler/Waller AUT [3] – Elazar/Cuzmiciov ISR [30] [Q] 0-2 (19-21, 12-21)

Dressler/Waller AUT [3] – Adelmo/Mateus BRA [14]

Elazar/Cuzmiciov ISR [30] [Q] – Evans/Budinger USA [19]

Pool D

Hammarberg/Berger T. AUT [13] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [20] 0-2 (14-21, 19-21)

Potts/Pearse AUS [4] – Mol, M./Mol NOR [29] [Q] 0-2 (16-21, 15-21)

Potts/Pearse AUS [4] – Hammarberg/Berger T. AUT [13]

Mol, M./Mol NOR [29] [Q] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [20]

Pool E

Just/Huster GER [12] – Smith/Webber USA [21] 0-2 (19-21, 10-21)

Pedrosa/Campos POR [5] – Bourne/Cory USA [28] 0-2 (24-26, 20-22)

Just/Huster GER [12] – Pedrosa/Campos POR [5]

Smith/Webber USA [21] – Bourne/Cory USA [28]

Pool F

Hörl/Pristauz AUT [11] – Alfieri/Ranghieri ITA [22] 0-2 (18-21, 13-21)

Bassereau/Aye, C. FRA [6] – Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [27] [Q] 0-2 (16-21, 24-26)

Bassereau/Aye, C. FRA [6] – Hörl/Pristauz AUT [11]

Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [27] [Q] – Alfieri/Ranghieri ITA [22]

Pool G

Sagstetter/Sagstetter GER [10] – Rossi/Viscovich ITA [23] 0-2 (10-21, 15-21)

Haussener/Friedli SUI [7] – Fuller/O’Dea B. NZL [26] [Q] 2-1 (21-16, 21-23, 15-11)

Fuller/O’Dea B. NZL [26] [Q] – Sagstetter/Sagstetter GER [10]

Haussener/Friedli SUI [7] – Rossi/Viscovich ITA [23]

Pool H

Pascariuc P./Horst AUT [9] – Krattiger/Dillier SUI [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-19)

Liu Y./MAO Yuan CHN [8] – Heidrich/Jordan SUI [25] [Q] 0-2 (6-21, 10-21)

Liu Y./MAO Yuan CHN [8] – Krattiger/Dillier SUI [24] [Q]

Heidrich/Jordan SUI [25] [Q] – Pascariuc P./Horst AUT [9]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Xue/J. J. Zeng CHN [1] – Serdiuk/Romaniuk UKR [32] [Q] 0-2 (18-21, 16-21)

Clancy/Milutinovic AUS [16] – Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [17] 2-0 (21-15, 21-17)

Serdiuk/Romaniuk UKR [32] [Q] – Clancy/Milutinovic AUS [16] 2-0 (21-18, 21-15)

Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [17] – Xue/J. J. Zeng CHN [1] 0-2 (12-21, 17-21)

Pool B

Kraft/Hodel USA [15] – Placette/Richard FRA [18] [Q] 1-2 (21-14, 16-21, 10-15)

J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [2] – Ferch/Shields USA [31] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)

Ferch/Shields USA [31] [Q] – Kraft/Hodel USA [15]

J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [2] – Placette/Richard FRA [18] [Q]

Pool C

Ciezkowska/Lunio POL [14] – Maruyama/Ishii JPN [19] 2-1 (21-18, 14-21, 20-18)

Scoles/Denaburg USA [3] – YU T./Jiang K. Y. CHN [30] 2-0 (21-15, 21-19)

YU T./Jiang K. Y. CHN [30] – Maruyama/Ishii JPN [19] 0-2 (18-21, 19-21)

Scoles/Denaburg USA [3] – Ciezkowska/Lunio POL [14] 1-2 (20-22, 21-19, 10-15)

Pool D

Toni/DeBerg USA [13] – Carro/Paula ESP [20] 2-0 (21-16, 21-18)

Alchin/Johnson AUS [4] – Savvy/Van Winkle USA [29] [Q] 1-2 (14-21, 21-18, 10-15)

Alchin/Johnson AUS [4] – Carro/Paula ESP [20]

Savvy/Van Winkle USA [29] [Q] – Toni/DeBerg USA [13]

Pool E

Sh. T. Cao/J. Dong CHN [12] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] 2-1 (22-20, 11-21, 15-11)

Fleming/Fejes AUS [5] – Kunst/Paul GER [28] [Q] 0-2 (18-21, 17-21)

Fleming/Fejes AUS [5] – Ahtiainen/Lahti FIN [21]

Kunst/Paul GER [28] [Q] – Sh. T. Cao/J. Dong CHN [12]

Pool F

Sonneville/Piersma B. NED [11] – Bauer/Anderson USA [22] 0-2 (13-21, 17-21)

Svozilova/Stochlova CZE [6] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [27] [Q] 2-0 (21-14, 21-9)

Kvedaraite/Kovalskaja LTU [27] [Q] – Sonneville/Piersma B. NED [11]

Svozilova/Stochlova CZE [6] – Bauer/Anderson USA [22]

Pool G

Davidova/Khmil UKR [7] – Yan X./Zhou M. L. CHN [10] 0-2 (20-22, 20-22)

Vieira/Chamereau FRA [26] – Charanrutwadee/Woranatchayakorn THA [23]

Yan X./Zhou M. L. CHN [10] – Charanrutwadee/Woranatchayakorn THA [23] 0-2 (20-22, 20-22)

Davidova/Khmil UKR [7] – Vieira/Chamereau FRA [26] 1-2 (25-27, 23-21, 12-15)

Pool H

Shiba/Reika JPN [9] – Bock/Lippmann GER [24] [Q] 0-2 (18-21, 14-21)

Whitmarsh/Newberry USA [8] – Bélanger/Monkhouse CAN [25] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Bélanger/Monkhouse CAN [25] [Q] – Shiba/Reika JPN [9]

Whitmarsh/Newberry USA [8] – Bock/Lippmann GER [24] [Q]