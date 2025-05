Beach volley, tris di coppie azzurre in main draw nel Challenge di Xiamen! Fari puntati su Dal Corso/Cottafava

Tris di coppie azzurre al via nel Challenge Maschile di Xiamen in Cina. Hanno bisogno di acquisire punti e di trovare la giusta affinità di coppia i tre binomi italiani in tabellone principale nel torneo in programma sulla sabbia cinese: Cottafava/Dal Corso, Alfieri/Ranghieri e, al debutto stagionale dopo il problema fisico che ha afflitto Enrico Rossi, Rossi/Viscovich.

Cottafava/Dal Corso sono inseriti nel girone B e affronteranno domattina alle 7.30 ora italiana la coppia australiana Burnett/Ryan, alla prima partita assieme. Nell’altra semifinale di fronte ci saranno l’altra coppia australiana composta da Nicolaidis e Carracher e gli svizzeri Breer/Flückiger.

Coppia appena formata, quella austriaca con Horl e Pristauz come avversaria in semifinale del girone per Alfieri/Ranghieri che bene hanno fatto nelle prime uscite della stagione. La partita si giocherà alle 6.00 ora italiana e nell’altra semifinale del girone saranno di fronte due coppie francesi, Bassereau/Aye e Chouikh/Genevieve Gardoque.

Debutto stagionale per Enrico Rossi e Marco Viscovich che, nella loro prima partita assieme, affronteranno alle 6.00 la non irresistibile coppia tedesca Sagstetter/Sagstetter che ha come miglior risultato il secondo posto nel Future di Ios lo scorso anno. Nell’altra semifinale di fronte gli svizzeri Haussener/Friedli e i neo-zelandesi Fuller/O’Dea.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Bialokoz/Batrane ENG [15] – Hoppe/Bradford USA [18] 0-2 (17-21, 15-21)

HONG Jiajun/J. Li CHN [23] – Elazar/Cuzmiciov ISR [10] 1-2 (29-27, 15-21, 6-15)

Wang Y. W./DU Hongjun CHN [7] – Teege/Fiedler GER [26] Injury Team B

X.W. Weng/CAO Deyu CHN [27] – Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [6] 0-2 (16-21, 13-21)

Kantor/Lejawa POL [11] – Bercik, J./Bercik, V. CZE [22] 2-0 (21-13, 21-19)

ZHANG Tai/Song Jinyang CHN [19] – Auziņš G./Liepa LAT [14] 1-2 (24-22, 15-21, 13-15)

Sousa, G./Sousa, T. POR [3] Bye

WANG Ang/XING Kongquan CHN [29] – Fuller/O’Dea B. NZL [4] 0-2 (9-21, 13-21)

Huber, A./Seidl, R. AUT [13] – Pietraszek/Krzeminski POL [20] 2-0 (21-18, 21-19)

Beta/Wanat POL [21] – Breer/Flückiger SUI [12] 0-2 (18-21, 17-21)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [5] – P. Gao/Y. Li CHN [28] 2-0 (21-12, 21-12)

Imamura/Watanabe JPN [25] – Takahashi/Ikeda JPN [8] 0-2 (8-21, 15-21)

Mol, M./Mol NOR [9] – Tatsumi/Furuta JPN [24] 2-0 (21-16, 21-7)

Licht/de Greeff CAN [17] – Gannett/Abrams CAN [16] 2-1 (9-21, 21-17, 15-12)

Krattiger/Dillier SUI [1] Bye

Secondo turno qualificazioni: Hoppe/Bradford USA [18] – Heidrich/Jordan SUI [2] 0-2 (15-21, 15-21)

Wang Y. W./DU Hongjun CHN [7] – Elazar/Cuzmiciov ISR [10] 1-2 (21-16, 13-21, 8-15)

Kantor/Lejawa POL [11] – Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [6] 0-2 (18-21, 19-21)

Sousa, G./Sousa, T. POR [3] – Auziņš G./Liepa LAT [14] 0-2 (18-21, 24-26)

Huber, A./Seidl, R. AUT [13] – Fuller/O’Dea B. NZL [4] 0-2 (19-21, 11-21)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [5] – Breer/Flückiger SUI [12] 0-2 (16-21, 22-24)

Mol, M./Mol NOR [9] – Takahashi/Ikeda JPN [8] 2-0 (21-19, 21-19)

Krattiger/Dillier SUI [1] – Licht/de Greeff CAN [17] 2-0 (21-13, 21-10)

Gironi. Pool A

15-May 13:30 – Bedritis/Rinkevics LAT [16] vs Tiisaar/Korotkov EST [17]

15-May 13:30 – Cherif/Ahmed QAT [1] vs Auziņš G./Liepa LAT [32] [Q]

Pool B

15-May 13:30 – Cottafava/Dal Corso ITA [15] vs Burnett/Ryan AUS [18]

15-May 13:30 – Nicolaidis/Carracher AUS [2] vs Breer/Flückiger SUI [31] [Q]

Pool C

15-May 13:30 – Adelmo/Mateus BRA [14] vs Evans/Budinger USA [19]

15-May 13:30 – Dressler/Waller AUT [3] vs Elazar/Cuzmiciov ISR [30] [Q]

Pool D

15-May 11:00 – Hammarberg/Berger T. AUT [13] vs Rotar/Gauthier-Rat FRA [20]

15-May 11:00 – Potts/Pearse AUS [4] vs Mol, M./Mol NOR [29] [Q]

Pool E

15-May 14:30 – Just/Huster GER [12] vs Smith/Webber USA [21]

15-May 14:30 – Pedrosa/Campos POR [5] vs Bourne/Cory USA [28]

Pool F

15-May 12:00 – Hörl/Pristauz AUT [11] vs Alfieri/Ranghieri ITA [22]

15-May 12:00 – Bassereau/Aye, C. FRA [6] vs Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [27] [Q]

Pool G

15-May 12:00 – Sagstetter/Sagstetter GER [10] vs Rossi/Viscovich ITA [23]

15-May 12:00 – Haussener/Friedli SUI [7] vs Fuller/O’Dea B. NZL [26] [Q]

Pool H

15-May 12:00 – Pascariuc P./Horst AUT [9] vs Krattiger/Dillier SUI [24] [Q]

15-May 12:00 – Liu Y./MAO Yuan CHN [8] vs Heidrich/Jordan SUI [25] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Peranich/Crews USA [15] – Aheidan/Kadeliye CHN [18] 0-2 (16-21, 12-21)

Ozee/Glagau CAN [11] – XIA Yuqin/FAN Yingxuan CHN [22] 2-0 (21-15, 21-14)

M.M. Lin/H. Xie CHN [19] – Riko/Take JPN [14] 1-2 (21-19, 10-21, 11-15)

Lawac/Toko VAN [13] – Reinking/Agraz USA [20] 1-2 (21-13, 20-22, 9-15)

Bettenay/Dodd AUS [21] – Menia/Annique SUI [12] 0-2 (17-21, 20-22)

Vaida/Alupei ROU [17] – X.CH Zhang/XING Jiayi CHN [16] 2-0 (21-19, 21-19)

Secondo turno qualificazioni: Aheidan/Kadeliye CHN [18] – Bock/Lippmann GER [2] 1-2 (17-21, 21-17, 10-15)

Polley/MacDonald NZL [7] – Serdiuk/Romaniuk UKR [10] 0-2 (16-21, 16-21)

Ozee/Glagau CAN [11] – Savvy/Van Winkle USA [6] 0-2 (8-21, 12-21)

Bélanger/Monkhouse CAN [3] – Riko/Take JPN [14] 2-0 (21-13, 21-14)

Reinking/Agraz USA [20] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [4] 0-2 (16-21, 18-21)

Kunst/Paul GER [5] – Menia/Annique SUI [12] 2-0 (21-14, 21-16)

Kan/Sours USA [9] – Ferch/Shields USA [8] 1-2 (18-21, 21-16, 12-15)

Placette/Richard FRA [1] – Vaida/Alupei ROU [17] 2-1 (20-22, 21-19, 15-10)

Gironi. Pool A

15-May 09:00 – Xue/J. J. Zeng CHN [1] vs Serdiuk/Romaniuk UKR [32] [Q]

15-May 09:00 – Clancy/Milutinovic AUS [16] vs Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [17]

Pool B

15-May 10:00 – Kraft/Hodel USA [15] vs Placette/Richard FRA [18] [Q]

15-May 10:00 – J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [2] vs Ferch/Shields USA [31] [Q]

Pool C

15-May 09:00 – Ciezkowska/Lunio POL [14] vs Maruyama/Ishii JPN [19]

15-May 09:00 – Scoles/Denaburg USA [3] vs YU T./Jiang K. Y. CHN [30]

Pool D

15-May 09:00 – Toni/DeBerg USA [13] vs Carro/Paula ESP [20]

15-May 09:00 – Alchin/Johnson AUS [4] vs Savvy/Van Winkle USA [29] [Q]

Pool E

15-May 10:00 – Sh. T. Cao/J. Dong CHN [12] vs Ahtiainen/Lahti FIN [21]

15-May 10:00 – Fleming/Fejes AUS [5] vs Kunst/Paul GER [28] [Q]

Pool F

15-May 10:00 – Sonneville/Piersma B. NED [11] vs Bauer/Anderson USA [22]

15-May 10:00 – Svozilova/Stochlova CZE [6] vs Kvedaraite/Kovalskaja LTU [27] [Q]

Pool G

15-May 11:00 – Yan X./Zhou M. L. CHN [10] vs Charanrutwadee/Woranatchayakorn THA [23]

15-May 11:00 – Davidova/Khmil UKR [7] vs Vieira/Chamereau FRA [26]

Pool H

15-May 11:00 – Shiba/Reika JPN [9] vs Bock/Lippmann GER [24] [Q]

15-May 11:00 – Whitmarsh/Newberry USA [8] vs Bélanger/Monkhouse CAN [25] [Q]