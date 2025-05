Beach volley, nove coppie azzurre ancora in corsa nel Future di Battipaglia. Derby italiano con vista sui quarti tra le donne

Il Future di Battipaglia, secondo appuntamento del circuito internazionale in Italia dopo Cervia, entra nel vivo con nove coppie italiane ancora in corsa. Nel tabellone maschile, Rossi/Viscovich, Alfieri/Ranghieri e Andreatta/Benzi si giocano oggi l’accesso diretto ai quarti nelle finali dei gironi, mentre Marchetto/Krumins e Cecchini/Ulisse si sfidano in un derby per strappare un posto agli ottavi. Nel femminile, tre coppie azzurre si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta: Annibalini/Franzoni e Ditta/Fezzi agli ottavi, le seconde nel derby contro Sestini/Mancinelli.

Si è chiusa la fase a gironi del torneo femminile con tre coppie italiane qualificate agli ottavi di finale. Nel girone A, Sestini/Mancinelli hanno iniziato con una vittoria combattuta contro le olandesi Negenman/Radstake, imponendosi 2-1 (16-21, 23-21, 16-14). Nella finale del girone, però, si sono dovute arrendere alle lettoni Ēbere/Konstantinova, che hanno vinto 2-0 (21-17, 21-19). Nel girone D, Ditta/Fezzi hanno debuttato sfiorando l’impresa contro le svizzere Bossart/Demierre, che le hanno superate solo al tie-break per 2-1 (18-21, 21-17, 16-14). Pronta la reazione nella finale per il terzo posto contro le ceche Kubistova/Tonova, battute 2-0 (21-17, 21-15). Negli ottavi in programma il derby tricolore contro Sestini/Mancinelli, che si giocherà oggi alle ore 13:20.

Nel girone C, Annibalini/Franzoni hanno combattuto al debutto contro la coppia francese Dupin/Kinna, sfiorando l’impresa in una partita molto lunga: dopo un primo set vinto 34-32, le italiane si sono arrese 2-1 (34-32, 9-21, 11-15). La vittoria a tavolino per 2-0 (21-0, 21-0) contro Abbühl/Stolz ha qualificate Annibalini/Franzoni agli ottavi, dove sfideranno le lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite. Fuori invece Mazzoni/Lanari, che nel girone B hanno subito due sconfitte: 2-0 (21-16, 21-11) contro le lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite e 2-0 (21-12, 21-14) contro le francesi Duval/Pally.

Il torneo maschile entra nella sua giornata più intensa. In programma oggi, 31 maggio, ci sono le finali dei gironi e la fase a eliminazione diretta con ottavi e quarti. Le coppie italiane sono ancora tutte in corsa e puntano a piazzamenti di prestigio nel tabellone finale.

Nel girone A, Rossi/Viscovich hanno esordito con una vittoria netta nel derby contro Porro/Iervolino per 2-0 (21-13, 21-17). Gli attuali numeri uno del tabellone oggi alle ore 9.00 affrontano i serbi Klasnic/Makaric nella semifinale del girone, con l’obiettivo di centrare la finale per il primo posto e volare direttamente ai quarti di finale. Porro/Iervolino, invece, proveranno a riscattarsi contro i lituani Knasas/Piesina: in palio ci sono gli ottavi. Nel girone B, Alfieri/Ranghieri hanno confermato il loro status di favoriti battendo agevolmente i lettoni Maculevics/Miloss con un secco 2-0 (21-14, 21-12). Alle 9.50 sono attesi da un test probante contro i lituani Rumsevicius/Palubinskas, vincitori a sorpresa nella semifinale contro gli austriaci Kindl/Seiser (21-14, 21-19). Una vittoria azzurra significherebbe accesso diretto ai quarti, mentre una sconfitta costringerebbe a passare per gli ottavi.

Nel girone C, Andreatta/Benzi hanno superato in rimonta i polacchi Lech/Jaroszczak per 2-1 (21-12, 19-21, 15-12) e oggi si giocano la vetta del girone alle 10.40 contro gli austriaci Seidl/Huber, reduci a loro volta da una vittoria al tie-break. Una partita che promette spettacolo. Infine, nel girone D, le due coppie italiane Marchetto/Krumins e Cecchini/Ulisse si sfidano in un derby alle 11.30 nella finale per il terzo posto del girone, con in palio un posto agli ottavi. Per entrambi i team è una seconda chance da non sprecare, dopo le sconfitte subite nelle rispettive semifinali: Marchetto/Krumins si sono arresi solo 2-1 (21-16, 14-21, 28-26) agli svizzeri Breer/Flückiger, mentre Cecchini/Ulisse hanno lottato ma ceduto 2-0 (21-17, 21-17) contro i polacchi Kantor/Lejawa.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Rossi/Viscovich ITA [1] – Porro/Iervolino ITA [16] 2-0 (21-13, 21-17)

Knasas/Piesina LTU [8] – Klasnic/Makaric SRB [9] 0-2 (18-21, 18-21)

31 maggio, ore 09:00 Rossi/Viscovich ITA [1] – Klasnic/Makaric SRB [9]

31 maggio, ore 09:00 Porro/Iervolino ITA [16] – Knasas/Piesina LTU [8]

Pool B

Alfieri/Ranghieri ITA [2] – Maculevics/Miloss LAT [15] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)

Kindl/Seiser AUT [7] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [10] [Q] 0-2 (14-21, 19-21)

31 maggio, ore 09:50 Alfieri/Ranghieri ITA [2] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [10] [Q]

31 maggio, ore 09:50 Maculevics/Miloss LAT [15] [Q] – Kindl/Seiser AUT [7]

Pool C

Andreatta, T./Benzi ITA [3] – Lech/Jaroszczak POL [14] [Q] 2-1 (21-12, 19-21, 15-12)

Seidl, R./Huber, A. AUT [6] – Andrejevs R./Dūdens LAT [11] [Q] 2-1 (19-21, 21-17, 15-10)

31 maggio, ore 10:40 Andreatta, T./Benzi ITA [3] – Seidl, R./Huber, A. AUT [6]

31 maggio, ore 10:40 Lech/Jaroszczak POL [14] [Q] – Andrejevs R./Dūdens LAT [11] [Q]

Pool D

Breer/Flückiger SUI [5] – Marchetto/Krumins ITA [12] [Q] 2-1 (21-16, 14-21, 28-26)

Kantor/Lejawa POL [4] – Cecchini/Ulisse ITA [13] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

31 maggio, ore 11:30 Cecchini/Ulisse ITA [13] [Q] – Marchetto/Krumins ITA [12] [Q]

31 maggio, ore 11:30 Kantor/Lejawa POL [4] – Breer/Flückiger SUI [5]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Sestini/Mancinelli ITA [1] – Negenman/Radstake NED [16] [Q] 2-1 (16-21, 23-21, 16-14)

Ēbere/Konstantinova LAT [8] – Mäenpää/Hirvonen FIN [9] 2-1 (18-21, 21-13, 15-4)

Sestini/Mancinelli ITA [1] – Ēbere/Konstantinova LAT [8] 0-2 (17-21, 19-21)

Negenman/Radstake NED [16] [Q] – Mäenpää/Hirvonen FIN [9] 2-0 (21-10, 21-15)

Pool B

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Mazzoni/Lanari ITA [15] 2-0 (21-16, 21-11)

Veerbeek/Hogenhout NED [7] [Q] – Duval/Pally FRA [10] [Q] 2-1 (18-21, 21-18, 15-9)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Veerbeek/Hogenhout NED [7] [Q] 1-2 (21-18, 16-21, 12-15)

Mazzoni/Lanari ITA [15] – Duval/Pally FRA [10] [Q] 0-2 (12-21, 14-21)

Pool C

Dupin/Kinna FRA [3] – Annibalini/Franzoni ITA [14] 2-1 (32-34, 21-9, 15-11)

Tennøy/Olimstad NOR [6] – Abbühl/Stolz SUI [11] 2-1 (21-14, 20-22, 15-10)

Annibalini/Franzoni ITA [14] – Abbühl/Stolz SUI [11] 2-0 (21-0, 21-0)

Dupin/Kinna FRA [3] – Tennøy/Olimstad NOR [6] 2-0 (21-10, 21-13)

Pool D

Bossart/Demierre SUI [5] – Ditta/Fezzi ITA [12] 2-1 (18-21, 21-17, 16-14)

Luini/Poiesz NED [4] – Kubistova/Tonova CZE [13] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

Kubistova/Tonova CZE [13] [Q] – Ditta/Fezzi ITA [12] 0-2 (17-21, 15-21)

Luini/Poiesz NED [4] – Bossart/Demierre SUI [5] 0-2 (11-21, 15-21)