Beach volley, gli azzurri non superano le qualificazioni al Future di Spiez

Non ci saranno coppie italiane nel tabellone principale del torneo Future di Spiez in Svizzera. In attesa del prossimo intenso week end con l’Elite di Ostrava e il Future di Battipaglia, un paio di coppie italiane si sono recate in Svizzera per tentare la scalata al main draw del torneo di Spiez, piuttosto ben frequentato.

È andata male a Raisa/Perini che nel primo turno delle qualificazioni hanno sbattuto contro i polacchi Groszek/Ciemachowski, al termine di un match che ha offerto qualche sussulto solo nel primo set, vinto dai polacchi 21-16, mentre nel secondo set netto, fin dall’inizio, il predominio dei polacchi che vincono 21-13 il secondo parziale.

Un po’ meglio sono andate le cose a Seregni/Podestà che hanno superato il primo turno di qualificazioni battendo agevolmente 2-0 gli austriaci Klemen/Sponer. Partita senza troppe emozioni con gli azzurri sempre avanti e i rivali a rincorrere fino al 21-15 conclusivo. Nel secondo set tenta la rimonta la coppia austriaca ma Podestà/Seregni vincono 21-17. Nell’incontro decisivo per entrare in tabellone, gli azzurri si sono dovuti arrendere di fronte ai padroni di casa elvetici Métral/Zandbergen, che hanno dominato con il punteggio di 21-11 il primo set e poi hanno vinto 21-18 un combattuto secondo parziale.

SPIEZ

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazione: Métral/Zandbergen SUI [1] – Restemis/Kaloudis, Sp. GRE [16] 2-0 (21-14, 21-11)

Podestà/Seregni ITA [9] – Klemen/Sponer AUT [8] 2-0 (21-15, 21-17)

Pihera/Melmuka CZE [5] – Thys/Taub CAN [12] 2-0 (21-18, 28-26)

Raisa/Perini ITA [13] – Groszek/Ciemachowski POL [4] 0-2 (16-21, 13-21)

Macionis/Sinkevicius LTU [3] – McKelvie/McHardy SCO [14] 2-1 (21-23, 21-14, 15-5)

Nedetzky/Holzinger AUT [11] – Lech/Jaroszczak POL [6] 2-1 (21-17, 19-21, 15-11)

Rocker-Graham/Reeves AUS [7] – Kirsten/Kössler GER [10] 1-2 (18-21, 21-16, 11-15)

Allemann/Friedli SUI [15] – Pala/Sotola CZE [2] 2-0 (21-18, 21-18)

Secondo turno qualificazione: Métral/Zandbergen SUI [1] – Podestà/Seregni ITA [9] 2-0 (21-11, 21-18)

Pihera/Melmuka CZE [5] – Groszek/Ciemachowski POL [4] 2-0 (21-17, 29-27)

Macionis/Sinkevicius LTU [3] – Nedetzky/Holzinger AUT [11] 0-2 (16-21, 15-21)

Kirsten/Kössler GER [10] – Allemann/Friedli SUI [15] 2-0 (21-16, 21-17)

Gironi. Pool A

Haussener/Friedli SUI [1] – Nedetzky/Holzinger AUT [16] [Q]

Borbély/Niemeier HUN [8] – Breer/Kälin SUI [9]

Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

Krattiger/Dillier SUI [2] – Kirsten/Kössler GER [15] [Q]

Tari/Veress HUN [7] – Hendrikx/Witvrouwen BEL [10]

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

Heidrich/Jordan SUI [3] – Pihera/Melmuka CZE [14] [Q]

Friedl, F./Schnetzer AUT [6] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [11]

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

Brozyniak/Janiak POL [4] – Backhaus/Kaufer GER [13]

Trousil/Dzavoronok CZE [5] – Métral/Zandbergen SUI [12] [Q]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Stolz/Zobrist SUI [1] – Kiss-Bertók/Dibusz HUN [16] 2-1 (21-18, 19-21, 19-17)

Driessen/Hogenhout NED [9] – Speckhals/McGuire USA [8] 2-0 (21-12, 21-7)

Flückiger/Wandeler SUI [5] – Hobøl/Skaug NOR [12] 2-1 (21-17, 18-21, 15-8)

van Vegten/de Groot NED [13] – Tennøy/Sunde NOR [4] 2-0 (21-18, 21-12)

Brok/Nora USA [3] – Essink/Gijsen NED [14] 0-2 (18-21, 17-21)

van der Made/Stok NED [11] – Grünig/Schwab SUI [6] 2-0 (21-16, 21-14)

Vildere/Regute LAT [7] – Kubistova/Tonova CZE [10] 0-2 (13-21, 15-21)

Gähwiler/Sorensen SUI [15] – Reinking/Agraz USA [2] 0-2 (9-21, 19-21)

Secondo turno qualificazioni: Stolz/Zobrist SUI [1] – Driessen/Hogenhout NED [9] 2-0 (21-17, 21-13)

Flückiger/Wandeler SUI [5] – van Vegten/de Groot NED [13] 1-2 (21-19, 16-21, 13-15)

Essink/Gijsen NED [14] – van der Made/Stok NED [11] 1-2 (21-19, 13-21, 10-15)

Kubistova/Tonova CZE [10] – Reinking/Agraz USA [2] 1-2 (15-21, 21-16, 12-15)

Gironi. Pool A

Anouk/Zoé SUI [1] – van Vegten/de Groot NED [16] [Q] 2-1 (17-21, 21-11, 15-6)

Dvorníková/Zolnercikova CZE [8] – Kuivonen/Jürgenson EST [9] 0-2 (16-21, 19-21)

Anouk/Zoé SUI [1] – Kuivonen/Jürgenson EST [9] 2-0 (21-18, 21-17)

van Vegten/de Groot NED [16] [Q] – Dvorníková/Zolnercikova CZE [8]

Pool B

Kielak/Lodej POL [7] – Pospisilova/Brinkova CZE [10] 1-2 (18-21, 21-17, 14-16)

Hüberli/Kernen SUI [2] – van der Made/Stok NED [15] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Hüberli/Kernen SUI [2] – Pospisilova/Brinkova CZE [10] 2-0 (21-14, 25-23)

van der Made/Stok NED [15] [Q] – Kielak/Lodej POL [7]

Pool C

Schieder/Borger GER [3] – Reinking/Agraz USA [14] [Q] 2-0 (21-12, 21-14)

Piret/Coens BEL [6] – Bossart/Demierre SUI [11] 1-2 (20-22, 21-18, 9-15)

Schieder/Borger GER [3] – Bossart/Demierre SUI [11] 2-0 (21-15, 21-15)

Reinking/Agraz USA [14] [Q] – Piret/Coens BEL [6]

Pool D

Menia/Annique SUI [5] – Stolz/Zobrist SUI [12] [Q] 2-1 (13-21, 21-16, 15-9)

Radelczuk/Okla POL [4] – Dunn/McKay CAN [13] 0-2 (17-21, 9-21)

Dunn/McKay CAN [13] – Menia/Annique SUI [5] 2-0 (21-18, 21-18)

Radelczuk/Okla POL [4] – Stolz/Zobrist SUI [12] [Q]

QINGSHAN

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazione: X.Y. Luo/YANG Guang CHN [9] – WANG Ang/XING Kongquan CHN [8] 2-0 (21-7, 21-18)

Secondo turno qualificazione: T.Pithak/T. Poravid THA [1] – X.Y. Luo/YANG Guang CHN [9] 2-1 (19-21, 21-18, 15-11)

Tatsumi/Furuta JPN [5] – Zhou Y. J./Xu Zongqi CHN [4] 0-2 (10-21, 14-21)

X. Y. Tang/X.Yuan CHN [3] – X.W. Weng/CAO Deyu CHN [6] 0-2 (14-21, 21-23)

Brewington/Goodwin USA [7] – ZHANG Tai/Song Jinyang CHN [2] 1-2 (21-16, 19-21, 13-15)

Gironi. Pool A

Wang Y. W./DU Hongjun CHN [1] – Brewington/Goodwin USA [16] [Q]

Dóczi/Stréli HUN [8] – Bialokoz/Batrane ENG [9]

Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

N. Banlue/K. Dunwinit THA [2] – X.W. Weng/CAO Deyu CHN [15] [Q]

Wu Jiaxin/Ch. W. Zhou CHN [7] – Zhou Y. J./Xu Zongqi CHN [10] [Q]

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

Nemec L./Petruf SVK [3] – Tatsumi/Furuta JPN [14] [Q]

KAI/Adachi JPN [6] – Liu Y./MAO Yuan CHN [11]

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

Netitorn/M.Wachirawit THA [4] – Bushby/Sinclair AUS [13]

T.Pithak/T. Poravid THA [5] [Q] – ZHANG Tai/Song Jinyang CHN [12] [Q]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: Chong E.H.H./Chan T.W. SIN [1] – WANG Xinyu/CAI Jiaqi CHN [8] 2-1 (21-17, 23-25, 15-11)

Bettenay/Dodd AUS [5] – Maor/Gonzalez ISR [4] 2-0 (23-21, 21-9)

Galchananan/Veeradakittikarn THA [3] – Tal/Danenberg ISR [6] 2-1 (25-23, 20-22, 15-6)

XIA Yuqin/FAN Yingxuan CHN [7] – Lee X.E.V/Ang H.Y SIN [2] 2-0 (21-17, 21-16)

Gironi. Pool A

Remmelg/Hollas, H. EST [1] – Zhang J.B./ZHUANG Ming CHN [16]

Race/Van Winkle USA [8] – Chong E.H.H./Chan T.W. SIN [9] [Q]

Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Loser of Match 1 – Loser of Match 2

Pool B

S.Patcharaporn/M.Salinda THA [2] – XIA Yuqin/FAN Yingxuan CHN [15] [Q]

Lawac/Toko VAN [7] – Dave/Lavie ISR [10]

Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Loser of Match 3 – Loser of Match 4

Pool C

Udomchavee/Numwong THA [3] – FAN Yuhan/DONG Jindi CHN [14]

Sakura/Sawame JPN [6] – Galchananan/Veeradakittikarn THA [11] [Q]

Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Loser of Match 5 – Loser of Match 6

Pool D

M.M. Lin/H. Xie CHN [4] – YANG Siyu/CUI Ruixuan CHN [13]

Riko/Take JPN [5] – Bettenay/Dodd AUS [12] [Q]

Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Loser of Match 7 – Loser of Match 8