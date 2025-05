Beach volley, azzurri out nei primi due turni ad eliminazione diretta nel Challenge di Xiamen

Non era il risultato che si sperava per le coppie italiane di beach volley, quello uscito dal torneo Challenge di Xiamen in Cina, ma non bisogna dimenticare che è ancora una fase di rodaggio e che per Rossi/Viscovich, ad esempio, si trattava del debutto stagionale e il nono posto va più che bene. Nono posto soddisfacente anche per Alfieri/Ranghieri, che se ne vanno dalla Cina con due vittorie e una sconfitta, più deludente il 17º posto di Cottafava/Dal Corso che faticano a decollare ma vanno aspettati con fiducia perché la qualità non manca di certo in questa coppia che deve trovare ancora affiatamento e meccanismi giusti.

Iniziamo dalle buone notizie con Alfieri/Ranghieri che si confermano su buoni livelli vincendo il loro girone. La coppia italiana nella finale della Pool ha sconfitto non senza qualche patema i francesi Chouikh/Genevieve Gardoque in tre set. Dopo aver perso il primo parziale in volata 19-21, gli azzurri hanno dominato il secondo set (21-14) e si sono aggiudicati un tiratissimo tie break con il punteggio di 15-13, conquistando così l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Nella sfida che valeva l’accesso ai quarti, però, Alfieri/Ranghieri hanno sbattuto contro la coppia di fratelli d’arte norvegese Mol/Mol che ha vinto in due set. Gli scandinavi sono partiti meglio nel primo parziale (11-5) e hanno mantenuto il vantaggio fino al 21-16 conclusivo. Nel secondo set non c’è stata storia: Mol/Mol hanno ripetuto l’ottimo avvio del set precedente (11-6) e hanno incrementato il vantaggio (15-8) gestendo al meglio la situazione nel finale (21-14).

Buon debutto per Enrico Rossi e Marco Viscovich che hanno concluso al nono posto. La coppia azzurra ha perso in due set la finale della Pool, contro gli svizzeri Haussener/Friedli che si sono aggiudicati con il punteggio di 21-19 un primo set giocato punto a punto e poi hanno dominato il secondo parziale vincendo 21-13. Nei sedicesimi di finale Rossi/Viscovich hanno superato al tie break la coppia lettone composta da Bedritis/Rinkevics. Vinto facilmente il primo set 21-14, gli azzurri sono stati surclassati (13-21) nel secondo parziale. Nel tie break, avanti 8-5, gli azzurri si sono fatti raggiungere a quota 10, poi nel finale hanno piazzato il break decisivo (14-12) per riuscire ad entrare negli ottavi: 15-13.

Negli ottavi di finale Rossi/Viscovich si sono arresi in due set ai più collaudati statunitensi Evans/Budinger. La coppia americana è partita forte, portandosi sul 10-5 ma gli azzurri sono stati bravi a non mollare e a pareggiare a quota 15. Evans/Budinger si sono riportati avanti sul 17-15 ed hanno mantenuto il break di vantaggio fino al 21-19 conclusivo. Nel secondo set ancora fuga della coppia USA (13-8) raggiunta dagli azzurri (13-12) ma nel finale Evans/Budinger hanno avuto qualcosa in più: 21-16.

Fuori ai sedicesimi di finale con un saldo negativo (una vittoria e due sconfitte) Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso che, nella finale del girone, sono stati sconfitti 2-0 dagli esperti australiani Nicolaidis/Carracher. La coppia azzurra ha lottato ma nel finale dei due set ha lasciato via libera agli australiani che si sono imposti con i punteggi di 21-18 e 21-17.

Nei sedicesimi di finale la coppia azzurra ha ceduto in due set agli austriaci Dressler/Waller. Primo set giocato a singhiozzo dalle due coppie che si sono rincorse. Gli azzurri nel finale non sono riusciti a far valere il vantaggio conquistato grazie a un break di 3-0 (18-17) e si sono arresi con il punteggio di 19-21. Nel secondo set, dopo una prima fase molto combattuta, il break di 7-1 ha lanciato la coppia austriaca sul 16-9 e nel finale non ci sono stati sussulti fino al 21-15 conclusivo.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Cherif/Ahmed QAT [1] – Auziņš G./Liepa LAT [32] [Q] 2-0 (22-20, 21-12)

Bedritis/Rinkevics LAT [16] – Tiisaar/Korotkov EST [17] 0-2 (21-23, 14-21)

Auziņš G./Liepa LAT [32] [Q] – Bedritis/Rinkevics LAT [16] 0-2 (15-21, 10-21)

Cherif/Ahmed QAT [1] – Tiisaar/Korotkov EST [17] 2-0 (21-18, 21-15)

Pool B

Cottafava/Dal Corso ITA [15] – Burnett/Ryan AUS [18] 2-1 (24-22, 14-21, 15-13)

Nicolaidis/Carracher AUS [2] – Breer/Flückiger SUI [31] [Q] 2-1 (19-21, 23-21, 15-12)

Breer/Flückiger SUI [31] [Q] – Burnett/Ryan AUS [18] 0-2 (15-21, 16-21)

Nicolaidis/Carracher AUS [2] – Cottafava/Dal Corso ITA [15] 2-0 (21-18, 21-17)

Pool C

Adelmo/Mateus BRA [14] – Evans/Budinger USA [19] 0-2 (18-21, 18-21)

Dressler/Waller AUT [3] – Elazar/Cuzmiciov ISR [30] [Q] 0-2 (19-21, 12-21)

Dressler/Waller AUT [3] – Adelmo/Mateus BRA [14] 2-0 (21-16, 21-16)

Elazar/Cuzmiciov ISR [30] [Q] – Evans/Budinger USA [19] 1-2 (21-18, 22-24, 14-16)

Pool D

Potts/Pearse AUS [4] – Hammarberg/Berger T. AUT [13] 0-2 (18-21, 17-21)

Mol, M./Mol NOR [29] [Q] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [20] 1-2 (21-14, 14-21, 11-15)

Hammarberg/Berger T. AUT [13] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [20] 0-2 (14-21, 19-21)

Potts/Pearse AUS [4] – Mol, M./Mol NOR [29] [Q] 0-2 (16-21, 15-21)

Pool E

Pedrosa/Campos POR [5] – Just/Huster GER [12] 2-1 (16-21, 22-20, 15-12)

Bourne/Cory USA [28] – Smith/Webber USA [21] 2-1 (21-15, 22-24, 15-5)

Just/Huster GER [12] – Smith/Webber USA [21] 0-2 (19-21, 10-21)

Pedrosa/Campos POR [5] – Bourne/Cory USA [28] 0-2 (24-26, 20-22)

Pool F

Bassereau/Aye, C. FRA [6] – Hörl/Pristauz AUT [11] 2-1 (21-14, 20-22, 15-12)

Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [27] [Q] – Alfieri/Ranghieri ITA [22] 1-2 (21-19, 14-21, 13-15)

Hörl/Pristauz AUT [11] – Alfieri/Ranghieri ITA [22] 0-2 (18-21, 13-21)

Bassereau/Aye, C. FRA [6] – Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [27] [Q] 0-2 (16-21, 24-26)

Pool G

Fuller/O’Dea B. NZL [26] [Q] – Sagstetter/Sagstetter GER [10] 2-1 (21-17, 17-21, 15-11)

Haussener/Friedli SUI [7] – Rossi/Viscovich ITA [23] 2-0 (21-19, 21-13)

Sagstetter/Sagstetter GER [10] – Rossi/Viscovich ITA [23] 0-2 (10-21, 15-21)

Haussener/Friedli SUI [7] – Fuller/O’Dea B. NZL [26] [Q] 2-1 (21-16, 21-23, 15-11)

Pool H

Pascariuc P./Horst AUT [9] – Krattiger/Dillier SUI [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-19)

Liu Y./MAO Yuan CHN [8] – Heidrich/Jordan SUI [25] [Q] 0-2 (6-21, 10-21)

Liu Y./MAO Yuan CHN [8] – Krattiger/Dillier SUI [24] [Q] 0-2 (16-21, 12-21)

Heidrich/Jordan SUI [25] [Q] – Pascariuc P./Horst AUT [9] 2-0 (22-20, 23-21)

Sedicesimi di finale: Pascariuc P./Horst AUT [9] – Burnett/Ryan AUS [18] 2-0 (21-14, 21-14)

Elazar/Cuzmiciov ISR [30] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [6] 2-1 (18-21, 27-25, 18-16)

Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [27] [Q] – Pedrosa/Campos POR [5] 0-2 (15-21, 19-21)

Tiisaar/Korotkov EST [17] – Krattiger/Dillier SUI [24] [Q] 1-2 (21-18, 15-21, 12-15)

Rossi/Viscovich ITA [23] – Bedritis/Rinkevics LAT [16] 2-1 (21-14, 13-21, 15-13)

Mol, M./Mol NOR [29] [Q] – Fuller/O’Dea B. NZL [26] [Q] 2-0 (21-13, 21-19)

Smith/Webber USA [21] – Hammarberg/Berger T. AUT [13] 0-2 (18-21, 8-21)

Cottafava/Dal Corso ITA [15] – Dressler/Waller AUT [3] 0-2 (19-21, 15-21)

Ottavi di finale: Cherif/Ahmed QAT [1] – Dressler/Waller AUT [3] 2-0 (21-15, 27-25)

Heidrich/Jordan SUI [25] [Q] – Hammarberg/Berger T. AUT [13] 2-0 (21-19, 21-12)

Alfieri/Ranghieri ITA [22] – Mol, M./Mol NOR [29] [Q] 0-2 (16-21, 14-21)

Evans/Budinger USA [19] – Rossi/Viscovich ITA [23] 2-0 (21-19, 21-16)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [20] – Pascariuc P./Horst AUT [9] 2-0 (21-18, 22-20)

Bourne/Cory USA [28] – Elazar/Cuzmiciov ISR [30] [Q] 0-2 (15-21, 16-21)

Haussener/Friedli SUI [7] – Pedrosa/Campos POR [5] 2-1 (15-21, 22-20, 15-11)

Nicolaidis/Carracher AUS [2] – Krattiger/Dillier SUI [24] [Q] 1-2 (21-16, 18-21, 6-15)

Quarti di finale: Cherif/Ahmed QAT [1] – Heidrich/Jordan SUI [25] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Mol, M./Mol NOR [29] [Q] – Evans/Budinger USA [19]

Rotar/Gauthier-Rat FRA [20] – Elazar/Cuzmiciov ISR [30] [Q]

Haussener/Friedli SUI [7] – Krattiger/Dillier SUI [24] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Xue/J. J. Zeng CHN [1] – Serdiuk/Romaniuk UKR [32] [Q] 0-2 (18-21, 16-21)

Clancy/Milutinovic AUS [16] – Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [17] 2-0 (21-15, 21-17)

Serdiuk/Romaniuk UKR [32] [Q] – Clancy/Milutinovic AUS [16] 2-0 (21-18, 21-15)

Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [17] – Xue/J. J. Zeng CHN [1] 0-2 (12-21, 17-21)

Pool B

J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [2] – Ferch/Shields USA [31] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)

Kraft/Hodel USA [15] – Placette/Richard FRA [18] [Q] 1-2 (21-14, 16-21, 10-15)

Ferch/Shields USA [31] [Q] – Kraft/Hodel USA [15] 0-2 (21-23, 13-21)

Placette/Richard FRA [18] [Q] – J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [2] 0-2 (15-21, 0-2)

Pool C

Scoles/Denaburg USA [3] – YU T./Jiang K. Y. CHN [30] 2-0 (21-15, 21-19)

Ciezkowska/Lunio POL [14] – Maruyama/Ishii JPN [19] 2-1 (21-18, 14-21, 20-18)

Scoles/Denaburg USA [3] – Ciezkowska/Lunio POL [14] 1-2 (20-22, 21-19, 10-15)

YU T./Jiang K. Y. CHN [30] – Maruyama/Ishii JPN [19] 0-2 (18-21, 19-21)

Pool D

Toni/DeBerg USA [13] – Carro/Paula ESP [20] 2-0 (21-16, 21-18)

Alchin/Johnson AUS [4] – Savvy/Van Winkle USA [29] [Q] 1-2 (14-21, 21-18, 10-15)

Alchin/Johnson AUS [4] – Carro/Paula ESP [20] 0-0 (13-10)

Savvy/Van Winkle USA [29] [Q] – Toni/DeBerg USA [13] 0-0

Pool E

Sh. T. Cao/J. Dong CHN [12] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] 2-1 (22-20, 11-21, 15-11)

Fleming/Fejes AUS [5] – Kunst/Paul GER [28] [Q] 0-2 (18-21, 17-21)

Fleming/Fejes AUS [5] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] 0-0

Kunst/Paul GER [28] [Q] – Sh. T. Cao/J. Dong CHN [12] 0-0

Pool F

Sonneville/Piersma B. NED [11] – Bauer/Anderson USA [22] 0-2 (13-21, 17-21)

Svozilova/Stochlova CZE [6] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [27] [Q] 2-0 (21-14, 21-9)

Kvedaraite/Kovalskaja LTU [27] [Q] – Sonneville/Piersma B. NED [11] 0-0

Svozilova/Stochlova CZE [6] – Bauer/Anderson USA [22] 0-0

Pool G

Davidova/Khmil UKR [7] – Yan X./Zhou M. L. CHN [10] 0-2 (20-22, 20-22)

Vieira/Chamereau FRA [26] – Charanrutwadee/Woranatchayakorn THA [23] 0-0

Yan X./Zhou M. L. CHN [10] – Charanrutwadee/Woranatchayakorn THA [23] 0-2 (20-22, 20-22)

Davidova/Khmil UKR [7] – Vieira/Chamereau FRA [26] 1-2 (25-27, 23-21, 12-15)

Pool H

Shiba/Reika JPN [9] – Bock/Lippmann GER [24] [Q] 0-2 (18-21, 14-21)

Whitmarsh/Newberry USA [8] – Bélanger/Monkhouse CAN [25] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Bélanger/Monkhouse CAN [25] [Q] – Shiba/Reika JPN [9] 0-0

Whitmarsh/Newberry USA [8] – Bock/Lippmann GER [24] [Q] 0-0

Sedicesimi di finale: Toni/DeBerg USA [13] – Maruyama/Ishii JPN [19] 2-0 (21-15, 21-16)

Scoles/Denaburg USA [3] – Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA [17] 2-0 (21-16, 21-18)

Whitmarsh/Newberry USA [8] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [27] [Q] 1-2 (16-21, 21-14, 10-15)

Charanrutwadee/Woranatchayakorn THA [23] – Kraft/Hodel USA [15] 0-2 (15-21, 10-21)

Clancy/Milutinovic AUS [16] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] 0-2 (10-21, 16-21)

Svozilova/Stochlova CZE [6] – Yan X./Zhou M. L. CHN [10] 2-0 (21-16, 22-20)

Kunst/Paul GER [28] [Q] – Bélanger/Monkhouse CAN [25] [Q] 2-0 (23-21, 21-19)

J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [2] – Alchin/Johnson AUS [4] Injury Team A

Ottavi di finale: Placette/Richard FRA [18] [Q] – Toni/DeBerg USA [13] 0-2 (13-21, 16-21)

Bock/Lippmann GER [24] [Q] – Scoles/Denaburg USA [3] 0-2 (10-21, 11-21)

Vieira/Chamereau FRA [26] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [27] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

Savvy/Van Winkle USA [29] [Q] – Kraft/Hodel USA [15] 2-1 (21-15, 19-21, 15-7)

Ciezkowska/Lunio POL [14] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] 0-2 (18-21, 18-21)

Sh. T. Cao/J. Dong CHN [12] – Svozilova/Stochlova CZE [6] 0-2 (18-21, 19-21)

Bauer/Anderson USA [22] – Kunst/Paul GER [28] [Q] 1-2 (19-21, 26-24, 14-16)

Serdiuk/Romaniuk UKR [32] [Q] – Alchin/Johnson AUS [4] 1-2 (21-15, 16-21, 12-15)

Quarti di finale: Alchin/Johnson AUS [4] – Kunst/Paul GER [28] [Q] 0-2 (13-21, 10-21)

Svozilova/Stochlova CZE [6] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] 1-2 (23-21, 16-21, 10-15)

Savvy/Van Winkle USA [29] [Q] – Vieira/Chamereau FRA [26] 2-0 (22-20, 21-17)

Scoles/Denaburg USA [3] – Toni/DeBerg USA [13] 1-2 (18-21, 21-17, 12-15)

Semifinali: Kunst/Paul GER [28] [Q] – Ahtiainen/Lahti FIN [21]

Savvy/Van Winkle USA [29] [Q] – Toni/DeBerg USA [13]