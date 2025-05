Beach volley, Andreatta/Benzi portano l’Italia in semifinale a Cervia. Azzurri in chiaroscuro

Una sola coppia qualificata per le semifinali, una eliminata ai quarti e tanti binomi azzurri al nono posto. A Cervia non c’è la solita festa azzurra come negli anni scorsi ma per molte coppie quella del Fantini Club, primo Future italiano del circuito, è il primo, vero appuntamento dell’anno ed è inevitabile pagare dazio alla mancanza di ritmo partita e di afiiatamnento.

L’affiatamento lo hanno trovato immediatamente Tiziano Andreatta e Davide Benzi che concedono il bis, dopo il secondo posto di Valencia di una settimana fa e centrano l’accesso alla seconda semifinale consecutiva, battendo nei quarto la coppia ceca Dumek/Westphal con un 2-0 piuttosto netto. Qualche patema per gli azzurri solo nel primo set, vinto 21-17, poi il dominio nel secondo parziale, vinto 21-10. In semifinale questa mattina alle 12.00 Andreatta/Benzi affronteranno i tedeschi Lorenz/Rietschel.

Buon debutto per Marchetto/Dal Molin che hanno chiuso al quinto posto, perdendo, non senza qualche rammarico il quarto di finale contro i danesi Møllgaard/Houmann. In precedenza la coppia italiana aveva vinto la finale per il 3. posto del girone battendo i finlandesi Topio/Topio 2-1 (21-18, 20-22, 17-15) al termine di una lunga battaglia e avevano superato negli ottavi i lettoni Berzins/Puskundzis con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15).



Si è fermato negli ottavi di finale ma non senza qualche sorriso il cammino della coppia emiliano romagnola composta da Davis Krumins e Marco Caminati, a conquistare l’accesso agli ottavi di finale contro una coppia di buon livello come quella polacca composta da Beta/Lejawa. La coppia azzurra ha vinto 2-1 dominando il primo set con il punteggio di 21-14, subendo il ritorno della coppia polacca nel secondo (21-19). Bravi Caminati/Krumins a reagire ed a vincere 15-13 un tirato terzo parziale. Negli ottavi di finale, però, la coppia emiliano romagnola si è dovuta arrendere in due set ai solidi cechi Dumek/Westphal e dunque non ci sarà il derby tutto azzurro. Primo set combattutissimo con qualche rimpianto per Caminati/Krumins che si sono arresi ai vantaggi con il punteggio di 24-22. Battaglia anche nel secondo set ma la coppia italiana ha mollato la presa prima, cedendo 21-17.

Completa il quadro tra gli uomini il 13mo posto di Porro e Brucini che questa mattina hanno perso piuttosto nettamente la finale per il terzo posto del girone contro i cechi Dumek/Westphal, vittoriosi 2-0 (21-13, 21-14).

In campo femminile nessuna coppia italiana è riuscita a centrare l’accesso ai quarti di finale. Qualche infortunio, con tanto di sostituzione in extremis, e un paio di coppie appena formate hanno reso meno competitive le azzurre. Sestini/Mancinelli, dopo il secondo posto nel girone, sono uscite sconfitte dalla sfida contro le ceche Pavelková/Pavelková che hanno piazzato la rimonta vincente imponendosi 2-1 (19-21, 21-16, 15-12).

Le debuttanti a livello internazionale Fezzi/Ditta hanno iniziato bene la giornata vincendo la sfida che valeva il terzo posto nel girone. La coppia azzurra ha sconfitto nella finale del girone le norvegesi Berntsen/Steinsvåg con il punteggio di 2-0 (21-17, 22-20) ma negli ottavi di finale sono uscite sconfitte 2-0 (21-16, 21-19) contro le olandesi Veerbeek/Hogenhout al termine di un match molto combattuto.

Un successo in main draw anche per Nicol Bertozzi che, in coppia con Margherita Tega, ha sconfitto 2-0 (21-18, 22-20) la coppia slovacca Tokosova/Tokosova al termine di un match molto combattuto e ben giocato dalla giocatrice romagnola. Negli ottavi di finale sconfitta con un pizzico di rammarico per la coppia italiana, opposta alle ungherese Kun/Villam che ha vinto 2-1 aggiudicandosi ai vantaggi un tiratissimo primo set, con il punteggio di 26-24, secondo set per Bertozzi/Tega con il punteggio di 21-18 e tie break dominato dalle magiare con il punteggio di 15-9.

Si è fermata nel girone, invece, la corsa della atleta di casa, Sofia Balducci, in coppia con Eleonora Annibalini che, nella finale per il terzo posto della pool, è stata sconfitta 2-1 da Pavelkova/Pavelkova. Le italiane si sono imposte 21-17 nel primo set, poi si sono arrese ai vantaggi nel secondo (24-26) sfiorando il successo e infine hanno perso ancora ai vantaggi (16-14) al tie break. Oggi in mattinata le semifinali e nel pomeriggio le quattro finali in sequenza al Fantini Club di Cervia.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Andreatta, T./Benzi ITA [1] – Rumsevicius/Palubinskas LTU [16] [Q] 2-1 (21-11, 16-21, 16-14)

Ntallas/Chatzinikolaou GRE [8] [Q] – Berzins/Puskundzis LAT [9] 1-2 (21-23, 21-17, 9-15)

Andreatta, T./Benzi ITA [1] – Berzins/Puskundzis LAT [9] 2-0 (21-15, 22-20)

Rumsevicius/Palubinskas LTU [16] [Q] – Ntallas/Chatzinikolaou GRE [8] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Pool B

Møllgaard/Houmann DEN [7] – Beta/Lejawa POL [10] 2-0 (21-13, 21-14)

Krumins/Caminati ITA [2] – Abell/Napier DEN [15] [Q] 1-2 (14-21, 21-17, 24-26)

Abell/Napier DEN [15] [Q] – Møllgaard/Houmann DEN [7] 0-2 (19-21, 18-21)

Krumins/Caminati ITA [2] – Beta/Lejawa POL [10] 2-1 (21-14, 19-21, 15-13)

Pool C

Dóczi/Stréli HUN [6] – Sowa/Reinhardt GER [11] [Q] 1-2 (21-13, 15-21, 14-16)

Dumek/Westphal CZE [3] – Porro/Brucini ITA [14] 2-0 (21-13, 21-14)

Dumek/Westphal CZE [3] – Sowa/Reinhardt GER [11] [Q] 1-2 (21-19, 19-21, 8-15)

Porro/Brucini ITA [14] – Dóczi/Stréli HUN [6] 1-2 (18-21, 21-18, 13-15)

Pool D

Friedl, F./Kindl AUT [5] – Marchetto/Dal Molin ITA [12] 2-1 (21-19, 17-21, 15-11)

Lorenz/Rietschel GER [4] – Topio, P./Topio, V. FIN [13] [Q] 2-0 (21-14, 21-17)

Lorenz/Rietschel GER [4] – Friedl, F./Kindl AUT [5] 2-0 (21-19, 23-21)

Topio, P./Topio, V. FIN [13] [Q] – Marchetto/Dal Molin ITA [12] 1-2 (18-21, 22-20, 15-17)

Ottavi di finale: Dumek/Westphal CZE [3] – Krumins/Caminati ITA [2] 2-0 (24-22, 21-17)

Abell/Napier DEN [15] [Q] – Dóczi/Stréli HUN [6] 0-2 (19-21, 23-25)

Rumsevicius/Palubinskas LTU [16] [Q] – Friedl, F./Kindl AUT [5] 2-1 (19-21, 21-11, 15-8)

Marchetto/Dal Molin ITA [12] – Berzins/Puskundzis LAT [9] 2-0 (21-18, 21-15)

Quarti di finale: Dumek/Westphal CZE [3] – Andreatta, T./Benzi ITA [1] 0-2 (17-21, 10-21)

Lorenz/Rietschel GER [4] – Dóczi/Stréli HUN [6] 2-0 (21-19, 21-12)

Rumsevicius/Palubinskas LTU [16] [Q] – Sowa/Reinhardt GER [11] [Q] 1-2 (22-20, 21-23, 12-15)

Møllgaard/Houmann DEN [7] – Marchetto/Dal Molin ITA [12] 2-1 (18-21, 24-22, 15-9)

Semifinali: Lorenz/Rietschel GER [4] – Andreatta, T./Benzi ITA [1]

Møllgaard/Houmann DEN [7] – Sowa/Reinhardt GER [11] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Sestini/Mancinelli ITA [1] – Bertozzi/Tega ITA [16] 2-1 (27-29, 21-10, 15-12)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [8] – Tokosova/Terenova SVK [9] 2-1 (21-18, 19-21, 18-16)

Sestini/Mancinelli ITA [1] – Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [8] 0-2 (8-21, 15-21)

Bertozzi/Tega ITA [16] – Tokosova/Terenova SVK [9] 2-0 (21-18, 22-20)

Pool B

Schieder/Borger GER [2] – Annibalini/Balducci ITA [15] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Pavelková K./Pavelková A. CZE [7] – Kun/Villám HUN [10] [Q] 1-2 (23-21, 14-21, 13-15)

Schieder/Borger GER [2] – Kun/Villám HUN [10] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Annibalini/Balducci ITA [15] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [7] 1-2 (21-17, 24-26, 14-16)

Pool C

Maixnerova/Kylie CZE [6] – Cali/Allegretti, J. ITA [11] 2-1 (21-17, 12-21, 15-6)

Javornik/Lovsin, T. SLO [3] – Veerbeek/Hogenhout NED [14] [Q] 2-1 (21-17, 12-21, 15-11)

Maixnerova/Kylie CZE [6] – Javornik/Lovsin, T. SLO [3]

Veerbeek/Hogenhout NED [14] [Q] – Cali/Allegretti, J. ITA [11] 2-0 (21-16, 21-19)

Pool D

Berntsen/Steinsvåg NOR [4] – Ditta/Fezzi ITA [13] 0-2 (17-21, 20-22)

Konink/Poiesz NED [5] – Pospisilova/Brinkova CZE [12] [Q] 2-0 (21-17, 22-20)

Ditta/Fezzi ITA [13] – Konink/Poiesz NED [5] 0-2 (18-21, 19-21)

Pospisilova/Brinkova CZE [12] [Q] – Berntsen/Steinsvåg NOR [4] 2-1 (16-21, 21-17, 15-8)

Ottavi di finale: Ditta/Fezzi ITA [13] – Veerbeek/Hogenhout NED [14] [Q] 0-2 (16-21, 19-21)

Kun/Villám HUN [10] [Q] – Bertozzi/Tega ITA [16] 2-1 (26-24, 18-21, 15-9)

Pavelková K./Pavelková A. CZE [7] – Sestini/Mancinelli ITA [1] 2-1 (19-21, 21-16, 15-12)

Pospisilova/Brinkova CZE [12] [Q] – Javornik/Lovsin, T. SLO [3] 1-2 (17-21, 21-19, 13-15)

Quarti di finale: Veerbeek/Hogenhout NED [14] [Q] – Schieder/Borger GER [2] 0-2 (15-21, 18-21)

Konink/Poiesz NED [5] – Kun/Villám HUN [10] [Q] 0-2 (25-27, 19-21)

Pavelková K./Pavelková A. CZE [7] – Maixnerova/Kylie CZE [6] 2-1 (21-14, 17-21, 15-8)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [8] – Javornik/Lovsin, T. SLO [3] 0-2 (18-21, 16-21)

Semifinali: Kun/Villám HUN [10] [Q] – Schieder/Borger GER [2]

Javornik/Lovsin, T. SLO [3] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [7]