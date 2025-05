Beach volley, Andreatta/Benzi “padroni” di Cervia! la coppia italiana vince il Future dopo il secondo posto di Valencia

Per fare meglio di Valencia, Tiziano Andreatta e Davide Benzi avevano solo una modalità, vincere e ci sono riusciti sulla sabbia di Cervia, regalando all’Italia un’altra gioia in questa splendida prima parte di stagione internazionale, al termine di un week-end che di sorrisi ne aveva regalati pochi al contingente italiano nel primo dei Future in casa della stagione.

Andreatta/Benzi era l’unica coppia azzurra che aveva raggiunto il traguardo dell’ultima giornata avendo conquistato a suon di vittorie l’accesso alle semifinali del torneo cervese. La coppia italiana, per conquistare il primo successo della sua storia, ha dovuto vincere il “campionato tedesco”, visto che arrivano dalla Germania le due coppie battute dagli azzurri oggi. Prima, in semifinale, Benzi/Andreatta sono riusciti ad avere la meglio in due set su Lorenz/Rietschel, il primo protagonista su buoni livelli nel giovanile, il secondo entrato quest’anno nel circuito internazionale.

La coppia italiana ha faticato poco. Solo in avvio di primo set i tedeschi sono riusciti a tenere il ritmo di Andreatta/Benzi, che nella parte centrale hanno preso il largo e vinto 21-15. Senza storia il secondo parziale vinto dagli azzurri con un netto 21-11. Nell’altra semifinale la coppia tedesca più attesa, Sowa/Reinhardt, ha sconfitto 2-0 (21-18, 21-18) i sorprendenti danesi Møllgaard/Houmann.

Nella finale per il primo posto Andreatta/Benzi hanno sudato le proverbiali sette camicie per regalarsi la prima vittoria di coppia contro Sowa/Reinhardt. Sulle ali dell’entusiasmo per la semifinale, gli azzurri hanno vinto abbastanza agevolmente il primo set con il punteggio di 21-16. Nel secondo parziale puntuale è arrivata la reazione dei tedeschi che hanno vinto nettamente 21-15. Tie break all’insegna dell’equilibrio e delle emozioni che ha premiato gli italiani ai vantaggi con il punteggio di 17-15.

Ancora una volta, la quinta consecutiva, una coppia italiana vince il Future maschile di Cervia: Andreatta/Benzi proseguono la tradizione, questi i vincitori delle prime quattro edizioni del torneo: Cottafava/Windisch nel 2021, Manni/Vanni nel 2022, Marchetto/Windisch nel 2023 e Dal Corso/Viscovich nel 2024.

Non c’erano italiane in campo tra le donne, dove la vittoria è andata alla coppia più attesa della vigilia, le tedesche Boorger/Schieder. In particolare, Borger vanta un palmares di altissimo spessore, due medaglie di bronzo europee, quattro tornei di primo livello nel World Tour in carriera ed ha fatto valere tutta la sua esperienza battendo in finale 2-1 (24-22, 15-21, 15-11) le ceche Pavelkova/Pavelkova. Nella finale per il terzo posto, le slovene Javornik/Lovsin hanno battuto 2-1 (21-18, 19-21, 16-14) le ungheresi Kun/Villam. Le semifinali: Kun/Villám HUN [10] [Q] – Schieder/Borger GER [2] 0-2 (13-21, 13-21), Javornik/Lovsin, T. SLO [3] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [7] 1-2 (15-21, 27-25, 6-15).