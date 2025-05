Beach soccer, il Brasile vince i Mondiali: pirotecnica finale con la Bielorussia, settima perla verdeoro

Il Brasile ha vinto i Mondiali 2025 di beach soccer, sconfiggendo la Bielorussia per 4-3 nella finale andata in scena sulla splendida sabbia di Victoria, capitale delle meravigliose Isole Seychelles. I verdeoro hanno così difeso il titolo conquistato lo scorso anno negli Emirati Arabi Uniti e hanno alzato al cielo il settimo trofeo iridato da quando questa competizione si svolge sotto l’egida della FIFA.

Botta e risposta tra Lucao e Yauheni Novikau nel cuore del primo tempo, poi i sudamericani hanno messo il turbo nelle battute iniziali della seconda frazione e nel giro di diciotto secondi hanno siglato due gol con Rodrigo e Catarino. Il Brasile sembrava avere messo in ghiaccio la vittoria, controllando con disinvoltura l’incontro e dando l’impressione di avere più smalto rispetto alla formazione europea.

La Bielorussia si è però accesa all’improvviso con le fiammate di Ihar Bryshtsel nel cuore del terzo tempo: formidabile doppietta nel giro di trentaquattro secondi e tabellone che recita 3-3 quando mancano sei minuti e mezzo al termine del confronto. I verdeoro si rianimano e fanno di tutto per non trascinare la contesa al supplementare, trovando la rete del definitivo 4-3 con Rodrigo a 1’41” dal termine.

Il Portogallo ha invece sconfitto il Senegal per 3-2 nella finale per il terzo posto: sotto per 1-2 a cinque e minuti e mezzo dalla fine, i lusitani hanno ribaltato il punteggio con le fiammate di Coimbra e Andre Lourenco. Gli africani erano stati giustizieri dell’Italia nei quarti di finale, segnando il gol risolutore a due secondi dal termine dei tempi supplementari, e poi avevano perso la semifinale con la Bielorussia.