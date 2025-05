Basket, Virtus Bologna-Olimpia Milano e Trapani-Brescia le semifinali. In palio i due posti per la finale Scudetto

Mandati in archivio i quarti di finale dei playoff scudetto per la Serie A di basket 2025 è ora tempo di concentrarsi sulle semifinali che scattano domani con in palio i due posti per la finale che vale il titolo di campione d’Italia: presentiamo brevemente le sfide che ci attendono.

La prima semifinale possiamo definirla il ‘Clasico’ del nostro basket ovvero Virtus Bologna-Olimpia Milano, che però quest’anno per la prima volta dopo sei anni non sarà l’atto conclusivo della post-season. Le V-nere hanno dovuto faticare contro l’Umana Reyer Venezia per accedere alla semifinale, con i bianconeri avanti 2-0 ma poi sconfitti nelle due partite disputate in Laguna dove la Reyer ha riportato la serie in Emilia sfiorando addirittura il colpaccio salvo poi cedere sotto i colpi di uno scatenato Tornike Shengelia ben coadiuvato da Daniel Hackett e da Will Clyburn. L’Olimpia Milano è riuscita invece a vendicare la sconfitta in Coppa Italia contro la Dolomiti Energia Trentino, con i detentori del titolo che dopo aver subito un ko in gara-1 hanno chiuso la pratica vincendo entrambe le gare all’Unipol Forum facendo valere il roster più profondo dove spiccano fuoriclasse del calibro di Nikola Mirotic, Shavon Shields e Zach LeDay che cercheranno di riportare l’EA7 Emporio Armani a giocarsi ancora lo scudetto.

Seconda semifinale invece alquanto ‘inedita’ tra due squadre che possiamo definire le sorprese di questa stagione ovvero Trapani Sharks e la Germani Brescia. I siciliani sono saliti dalla Serie A2 in quest’annata e che hanno dato filo da torcere a compagni più blasonate come Olimpia Milano e Virtus Bologna – con i bolognesi addirittura si sono giocati il primo posto in regular season perdendo solo all’overtime nell’ultima giornata. Trapani ha liquidato con un netto 3-0 nei quarti di finale l’Unahotels Reggio Emilia, trascinata dalle giocate di Amar Alibegovic e di Langston Galloway con il supporto di JD Notae e di Riccardo Rossato oltre all’ex di turno John Petrucelli. Il tutto orchestrato in panchina da un coach navigato come Jasmin Repesa. Dall’altra parte ci sarà comunque una Germani Brescia pronta a dare battaglia, con gli uomini di ‘Peppe’ Poeta che hanno ben figurato in quest’annata chiudendo al terzo posto e superando nei quarti di finale l’altra neo-promossa Trieste per 3-1. Fari puntati sul sempre efficace Amedeo Della Valle spesso decisivo, con Miro Bilan ad osservare il pitturato e l’asse Ndour-Burnell pronto ad armare il braccio da ogni posizione sul perimetro.