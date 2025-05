Basket, Venezia vince gara-3 contro la Virtus Bologna e riapre la serie

La Reyer Venezia non molla e batte in gara-3 la Virtus Bologna con il punteggio finale di 89-82. Al Taliercio una coriacea Reyer conduce la partita sempre in testa, resistendo fino alla fine agli attacchi delle V-Nere, apparse oggi in netta difficoltà, soprattutto fisica. I veneti proveranno a conquistare anche gara-4, in programma domenica, cercando di portare la serie ad un ipotetico scontro decisivo.

Venezia parte forte nel primo periodo e si assicura subito il parziale sul 6-2 con le triple di Tyler Ennis. I veneti non si fermano ed allungano addirittura sul +12, sfruttando la crisi virtussina. Bologna però risponde con Nicola Akele e Tornik’e Shengelia, mettendo a segno un parziale di 6-13. Primo quarto che si conclude 22-15 per la Reyer.

Nel secondo periodo i padroni di casa allungano con la tripla di Davide Moretti che riporta a 10 il distacco tra le due compagini. Le V-Nere rispondono con Alessandro Pajola e Isaiah Cordinier ma il vantaggio di Venezia è ancora rassicurante. Achille Polonora realizza il momentaneo -8 ma la squadra veneziana risponde chiudendo il primo tempo con il punteggio di 47-37.

Il terzo quarto si apre con le difficoltà offensive di entrambi i quintetti. La Virtus procede con la sua rimonta ed arriva presto al -3 ma la Reyer controbatte con il solito Ennis rispedendo indietro i bolognesi. Venezia rialza il ritmo, mettendo più energia rispetto ai bianconeri e riallunga sul +12. Le V-Nere però non mollano e concludono la frazione con solo 7 lunghezze di svantaggio (65-59).

Gli ultimi 10 minuti si aprono con i liberi di Daniel Hackett che portano Bologna sul -2. Da questo momento inizia la vera pressione della Virtus per raggiungere il pareggio ma Venezia riesce sempre a rispondere. I quattro punti consecutivi di Kyle Wiltjer e gli errori di Shengelia negli ultimi minuti scrivono la parola fine su gara-4 che si conclude 89-82 per i padroni di casa.