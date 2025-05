Basket, Venezia batte la Virtus Bologna e manda la serie a gara-5

Mancava ancora una sentenza nei quarti di finale della Serie A di basket e manca ancora, con l’ultimo quarto di finale che va alla bella. La Reyer Venezia, infatti, si è imposta per la seconda volta consecutiva sulla Virtus Bologna impattando la serie e, dunque, si dovrà tornare in Emilia per la sfida decisiva che deciderà chi affronterà l’Olimpia Milano in semifinale.

Parte bene Bologna, che trova i primi canestri con Akele e Diouf, mentre non si sblocca Venezia. Padroni di casa che trovano i primi punti dalla lunetta, ma scappa via la Virtus sul 2-9. Servono 4’30” prima che Venezia si sblocchi dal campo e lo fa con Wiltjer da oltre l’arco. Veneti che tornano sotto, grazie anche a un quarto da percentuali non altissime, e si va al primo stop con Bologna avanti 13-17 grazie al canestro di Morgan allo scadere.

Continua a fare la lepre la squadra emiliana, anche se la Reyer non demorde e con McGruder e Kabengele trova due triple per restare in scia. Botta e risposta da un lato e dall’altro del parquet, anche se Bologna continua a mantenere almeno un possesso di vantaggio. Virtus che si affida a Clyburn per continuare a correre, mentre è Kabengele a tenere vivi i lagunari. Tanti errori, ora, e a 56” dalla sirena arriva il canestro più fallo subito di Wheatle e pareggio di Venezia. Due liberi di Cordinier riportano avanti Bologna, pareggia di nuovo la squadra di casa con Wiltjer, poi Zizic segna a 24 secondi scaduti e si va al riposo sul 38-38.

Si continua a faticare a trovare punti a inizio ripresa e dopo 2’ di gioco arriva il primo vantaggio di Venezia nel match. Si lotta punto a punto, non si spezza l’equilibrio, anche se sale in cattedra il solito Kabengele che prima mette una tripla, poi piazza una stoppata e Venezia che prova un allungo. Risponde questa volta Bologna e si continua a giocare senza che nessuna delle due squadre trovi lo strappo decisivo. Finale di quarto folle, con fallo ingenuo di Casarin che vale il +2 Virtus, ma sulla sirena Cordinier fa fallo sulla tripla di Munford e si va all’ultimo stop sul 60-59 per Venezia.

Equilibrio che non si spezza, squadre che sbagliano tanto ed è una tripla folle di Munford a rilanciare la Reyer sul +4 a 7’ dalla fine. Risponde per l’ennesima volta la Virtus, con la tripla di Taylor che vale il pareggio e poi sorpasso a metà quarto. Per Bologna è salito in cattedra proprio Taylor, ma dall’altra parte sono Kabengele e Munford a tenere Venezia lì. Si entra negli ultimi due minuti con i padroni di casa avanti di un punto, con le due squadre che continuano a faticare a trovare canestri. Muove il tabellino Parks dalla lunetta a 1’ dalla sirena e Venezia a +3. Sbaglia Cordinier, non sbaglia da oltre l’arco Kabengele e Venezia alla fine vince 84-78 e conquista gara-5 martedì sera con 21 punti di Kabengele, 15 di Munford e 13 di Wiltjer per la Reyer, mentre per Bologna ci sono i 17 di Clyburn e Diouf.