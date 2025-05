Basket, Trento e Trieste pareggiano i conti nei playoff con Milano e Brescia. Trapani va sul 2-0 con Reggio Emilia

Lunedì sera di grande basket per la Serie A 2025, con tre partite valevoli per le gare-2 dei quarti di finale andate in scena e completate da pochi minuti in attesa di Virtus Bologna-Reyer Venezia in programma domani: ecco come sono andate.

La Dolomiti Energia Trentino pareggia i conti contro l’Olimpia Milano rispettando il fattore campo per 70-67 in una partita giocata sul filo dell’equilibrio per 40’, con i campioni d’Italia che hanno avuto un tentativo disperato di rimonta nel quarto conclusivo dove non sono riusciti a trovare il guizzo per portarsi sul 2-0. Quinn Ellis trascinatore grazie ad una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi, con 14 punti di Jordan Ford e 11 di Anthony Lamb – doppia cifra anche per l’azzurro Saliou Niang, con Diego Flaccadori e Nikola Mirotic migliori realizzatori dell’Olimpia con 13 punti. Ora la serie si sposta all’Unipol Forum per gara-3 giovedì sera, dove si rimarrà poi anche per gara-4 in programma nel weekend.

I Trapani Sharks concedono il bis in gara-2 battendo ancora una volta l’Unahotels Reggio Emilia per 102-88, con i siciliani ora avanti 2-0 nella contesa e ad una sola vittoria dalla storica semifinale – primo match-point a disposizione per la neo-promossa già giovedì 22 maggio al PalaBigi. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato gli Sharks hanno innestato le marce alte nel terzo quarto con un parziale interno da 32-20 che ha proiettato la compagine di coach Jasmin Repesa verso la vittoria, con la Reggiana che ha provato a limitare parzialmente i danni nel finale per il 102-88 alla sirena conclusiva. Sugli scudi Amar Alibegovic con 16 punti, mentre Notae ha sfiorato la doppia doppia con 16 punti e 9 assist – Cheatham top scorer per gli emiliani con 15 punti, con l’Unahotels spalle al muro che deve vincere in casa per provare ad allungare la serie.

La Pallacanestro Trieste fa la voce grossa al PalaLeonessa piegando a domicilio la Germani Brescia per 92-103, con i giuliani che rispondono al successo biancoblu di gara-1 e trovano la prima vittoria di questi playoff. I lombardi avevano iniziato bene il match con un primo quarto da 31-16, seguito da un 15-32 di parziale per gli ospiti che hanno replicato subito. Trieste non ha mollato la presa e ha continuato ad imporre il proprio ritmo, con la squadra di ‘Peppe’ Poeta che ha provato ad impensierire gli avversari nel finale senza però mettere abbastanza pressione uscendo sconfitta dal secondo confronto per 92-103 nonostante i 26 punti di Nikola Ivanovic e i 22 di un mai domo Amedeo Della Valle – 19 punti di uno scatenato Francesco Candussi per Trieste, con 18 punti di Uthoff e 13 di Colbey Ross.