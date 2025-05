Basket, Trapani e Virtus Bologna provano a chiudere la serie playoff. Trento-Milano e Brescia-Trieste sfide in parità sull’1-1

Giorno di riposo per la Serie A di basket che ha appena iniziato i playoff, con gara-1 e gara-2 andate in archivio e le serie al meglio delle cinque partite che si spostano di sede per gara-3 in programma tra domani giovedì 22 e venerdì 23 maggio: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.

La Dolomiti Energia Trentino ha ristabilito la parità rispettando il fattore campo contro l’Olimpia Milano, con l’Aquila che dopo aver ceduto in gara-1 si è vendicata prontamente in gara-2 trascinata dai 17 punti e 10 rimbalzi di Quinn Ellis e dai 14 punti di Jordan Ford. La squadra di coach Paolo Galbati sa come mettere in difficoltà la corazzata meneghina campione d’Italia in carica, con i bianconeri che hanno alzato la Coppa Italia a febbraio 2025 battendo in finale proprio la ‘banda’ di Ettore Messina. L’allenatore siciliano è abituato ad affrontare sfide di questo genere, e sa di poter contare sui suoi uomini migliori – a cominciare da Nikola Mirotic e da Shavon Shields, ben coadiuvati da Zach LeDay – ma anche su giocatori meno inseriti nelle rotazioni come Diego Flaccadori.

Nel secondo confronto dei quarti di finale i Trapani Sharks possono calare il tris e chiudere la serie contro l’Unahotels Reggio Emilia, con i siciliani che non hanno tremato di fronte al pubblico di casa vincendo gara-1 e confermandosi poi in gara-2. La squadra di coach Jasmin Repesa – esperto allenatore che ha vinto due scudetti in carriera, uno alla Fortitudo Bologna e l’altro all’Olimpia Milano – possiamo definirla come l’autentica sorpresa di questa stagione nonostante fosse una neo-promossa, capace di mettere in difficoltà le corazzate Virtus Bologna ed Olimpia Milano guidata in campo da giocatori di esperienza come Amar Alibegovic o Stefano Gentile. La Reggiana, dall’altra parte, è letteralmente spalle al muro e deve vincere al PalaBigi per provare ad allungare la serie almeno a gara-4: serviranno i punti pesanti di Cheatham e di Barford, con Kenneth Faried che dovrà far valere tutte le sue capacità da veterano ex NBA quale è.

Sfida in perfetta parità anche tra la Germani Brescia e la Pallacanestro Trieste, con la Leonessa che dopo essersi aggiudicata gara-1 ha ceduto poi nel match seguente per 92-103 nonostante un primo quarto da 31-16. I giuliani sono stati bravi a non mollare a concedere il contro-parziale di 15-32 nella seconda frazione, con uno strepitoso Francesco Candussi che in gara-2 ha toccato il suo career-high piazzando ben 19 punti. Coach ‘Peppe’ Poeta punterà ancora sul duo composto da Nikola Ivanovic e da Amedeo Della Valle, capace di mettere a referto 48 punti totali (26 il montenegrino, 22 l’azzurro) nella sconfitta di gara-2. Chi prevarrà da questa gara-3 avrà poi a disposizione il punto per chiudere la serie nella successiva gara-4.

Nell’ultimo quarto di finale la Virtus Bologna ha a disposizione la possibilità di archiviare la pratica contro l’Umana Reyer Venezia e staccare il pass per la semifinale forte del 2-0 maturato dopo le due partite disputate alla Segafredo Arena dove si è reso protagonista un Matt Morgan soprattutto nel quarto conclusivo di gara-2 oltre ad un sempre efficace Will Clyburn. Punto di non ritorno invece per i lagunari, che devono vincere al Taliercio per evitare di uscire subito dai playoff e portare la serie almeno a gara-4 sempre in quel di Mestre, con Davide Moretti e Mfiondu Kabengele pronti a dare ancora battaglia.