Basket: Trapani in semifinale, Milano e Brescia sul 2-1

C’è la prima semifinalista della Serie A 2024-2025. Si tratta dei Trapani Shark, che espugnando il PalaBigi di Reggio Emilia spingono ancora più in alto il sogno siciliano. Gli uomini di Repesa attendono ora, mentre Brescia, nel frattempo, ha piazzato il colpo esterno contro Trieste riprendendosi il fattore campo. Tutto relativamente facile per Milano in gara-3, il che vuol dire vantaggio Olimpia.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-TRAPANI SHARK 83-90 (Serie 3-0 Trapani)

Prime fasi che vedono Trapani partire bene, con Robinson e Galloway che da tre si fanno subito sentire. La risposta è di Barford e Cheatham, che da soli ridanno speranza e fiato al PalaBigi (10-9). Di qui in avanti gli Shark ci riprovano (14-19), ma Reggio Emilia regge ed è 19-21 dopo 10′. Si riparte e subito Vitali è costretto a uscire per infortunio, ma arriva anche il parziale reggiano di 12-0 a trazione Winston (due triple). Horton e Notae sono gli uomini del destino dei siciliani, che pian piano rimettono in scia la squadra ospite anche se a metà gara è 46-44 (tripla di Yeboah).

Trapani torna avanti subito on la copia Yeboah-Galloway, ma adesso è un continuo di sorpassi e controsorpassi. Larga parte del terzo quarto va avanti così, con i siciliani che cercano di allungare e i padroni di casa che non mollano di un centimetro. Il tutto fino alla tripla di uno scatenato Galloway, autore del 67-71 a 10′ dalla fine proprio davanti al suo ex pubblico. E sembra essere questa la chiave per gli Shark, che vanno sul +8, ma senza chiudere il conto. Anche Reggio, però, segna davvero poco, e così arrivano Yeboah e Galloway, tra una schiacciata e un’entrata complicata, per il 75-84. Reggio Emilia non riesce più a rialzare le percentuali, e tocca a Galloway, sull’81-87, piazzare i tre punti che valgono la semifinale. Finisce 83-90.

TOP SCORER

REGGIO EMILIA – Barford 24, Winston 16, Smith 10

TRAPANI – Galloway 19, Notae 17, Robinson 13

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 107-79 (Serie 2-1 Milano)

Tripla di Cale tanto per iniziare, rispondono Leday e Mirotic e subito le due squadre danno tutta l’impressione di volersela giocare sull’equilibrio. Non lo vuole Shields, che segna e fa segnare LeDay, e così sul 16-11 timeout di Galbiati. Trento lo ascolta, la difesa prova a salire di giri, ma dopo 10′ è 24-19. Arrivano subito due triple di Ellis e Lamb per il sorpasso, ed è qui che la partita inizia ad alzarsi nei ritmi. Ricci segna cinque punti importanti, Bolmaro firma il 35-29, arrivano le risposte di Lamb, ma Milano è in fiducia e soprattutto lo è Mirotic. In questo modo a metà gara si arriva sul 56-47.

Il resto della partita, va detto, non ha quasi nulla da dire. Questo perché Milano, come rientra in campo, decide che non c’è più niente da lasciare intentato: Shields e Mirotic continuano a spingere sull’acceleratore, e anche se Lamb è l’ultimo a mollare, dal 67-53 è tutta l’Olimpia a colpire, fino a Diop. Il risultato è che a fine terzo quarto è 83-58, con protagonista Brooks in larga misura. E protagoniste sono anche le triple: 20/32, con 6 di Brooks, 3 a testa di LeDay, Shields e Mirotic, 2 di Ricci e Flaccadori, 1 di Causeur. Finisce 107-79.

TOP SCORER

MILANO – Shields 22, Brooks 20, Mirotic e LeDay 15

TRENTO – Lamb 24, Niang ed Ellis 13

PALLACANESTRO TRIESTE-GERMANI BRESCIA 70-80 (Serie 2-1 Brescia)

Particolare l’ambiente: poiché il PalaTrieste è squalificato, si gioca al Palaverde di Villorba (Treviso). Parte bene Brescia, con Bilan e Ivanovic che firmano lo 0-4, poi arrivano un ispirato Ruzzier e Valentine a dare il vantaggio a Trieste. Davvero infuocata la squadra giuliana nel primo quarto, che va a chiudersi sul 23-11 con Candussi in spolvero. Continua ad andare forte la squadra di casa con un inarrestabile Brown e Ruzzier, e anche con Brooks, mentre Bilan fa quel che può per tenere viva Brescia assieme a Burnell. C’è anche Uthoff a spingere Trieste, ed all’intervallo è 41-29.

La resurrezione bresciana arriva subito al rientro dagli spogliatoi: Della Valle realizza sei liberi in fila (uno per tecnico a Ruzzier), Rivers segna in transizione ed è -3. Brooks fa ripartire Trieste, ma a quel punto la Germani è pienamente dentro il match con Rivers che entra in una fase per lui molto importante, portando anche avanti i suoi. Dopo qualche sorpasso e controsorpasso (e parecchio Brown) ci pensa Cournooh a battere la sirena per il 56-57 Brescia a 10′ dal termine. Di forza i lombardi spingono con Ndour e Ivanovic vicino a canestro, con Rivers che firma il 56-66. A questo punto diventa un dominio biancoblu, con Trieste che viene bersagliata dai falli tecnici e Della Valle che fa +14 a 3′ dal termine. A quel punto Brescia deve solo gestire fino alla conclusione.

TOP SCORER

TRIESTE – Brown 17, Ruzzier 12, McDermott 11

BRESCIA – Rivers 18, Ndour 17, Della Valle 12