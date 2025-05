Basket, Tieste e Trento concludono la loro stagione vincendo gli anticipi in Serie A

Si apre la 30esima ed ultima giornata della Lega Serie A di basket. Prima dei playoff, le squadre si sfidano per conquistare posizioni importanti per la post-season. Gli anticipi hanno messo a confronto prima Trento-Sassari, nel match delle 20, e successivamente Napoli-Trento. Andiamo ad analizzare entrambe le partite con una lente di ingrandimento sui migliori giocatori.

Nel primo match Trieste batte nettamente il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 92-76. I giuliani blindano così la sesta posizione che vale l’Europa nella prossima stagione. Per scoprire la sua avversaria nei playoff la Pallacanestro Trieste dovrà aspettare la fine di questa giornata, che si concluderà domenica sera con Virtus Bologna-Trapani. Sconfitta che non fa male quella rimediata dai sardi già certi della salvezza e senza ambizioni playoff.

Sul neutro del Pala Agsm Aim di Verona, la squadra teoricamente in casa parte forte con un parziale di 10-2, ma gli isolani sono abili a raggiungere e poi superare gli avversari. Jayce Johnson mette a referto 9 punti nei primi 9 minuti del secondo quarto, regalando a Trieste un vantaggio di 12 punti a fine primo tempo. Negli ultimi due periodi Markel Brown e Francesco Candussi salgono in cattedra blindando la vittoria e regalando l’Europa ai loro tifosi.

Nel match delle 20.30 Napoli cade in casa contro Trento che passa con il punteggio di 89-114. Partita senza nessuna ambizione per i campani che hanno lungamente festeggiato la salvezza tanto attesa. Trento invece, grazie a questo netto successo, raggiunge Trapani e la Virtus Bologna in testa al campionato con 44 punti ed aspetta la fine della giornata per scoprire la sua avversaria nei playoff.

In un PalaBarbuto in festa, la partita si mantiene equilibrata fino alla fine del primo tempo. I trentini nel primo quarto piazzano un parziale di 0-9 che non fa paura a Napoli, in rimonta grazie a Erick Green. Sul finale del secondo quarto Trento realizza l’allungo decisivo con Jordan Ford. Il secondo tempo è a senso unico, la GeVi riposa e l’Aquila Basket prende il largo chiudendo il match 89-114. Top scorer: Trento Jordan Ford (24 punti), Napoli Erick Green (20 punti).