Basket, si complica l’operazione DiVincenzo in azzurro per gli Europei. Gli ultimi sviluppi

È corsa contro il tempo in casa Italbasket per rendere Donte DiVincenzo eleggibile in vista dei Campionati Europei 2025, in programma dal 27 agosto al 14 settembre. Il giocatore statunitense con origini italiane dei Minnesota Timberwolves (attualmente impegnato nei playoff NBA, in attesa di sfidare Oklahoma City in finale di Conference) avrebbe dato infatti la sua disponibilità per giocare con la maglia azzurra forse già quest’estate, ma un cavillo burocratico sta complicando l’operazione.

“Il giocatore è interessato, come ci ha confermato in una cena fatta a marzo. Il problema è che il 28 marzo è uscito un decreto che elimina la possibilità di acquisire il passaporto italiano a chi ha bisnonni nati in Italia. Stiamo percorrendo l’opzione per meriti speciali, in questo caso meriti sportivi”, ha spiegato Gigi Datome (fonte: Corriere dello Sport).

“Per ironia della sorte, Donte avrebbe dovuto venire a compilare gli incartamenti già l’anno scorso, ma abbiamo rispettato il problema familiare importante che ebbe. Andiamo avanti fiduciosi: il termine è metà luglio“, ha aggiunto il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili svelando anche quali sarebbero i tempi tecnici da rispettare.

Nell’ambito della presentazione delle nuove maglie azzurre, il CT Gianmarco Pozzecco ha parlato a sua volta della situazione legata al possibile innesto di DiVincenzo: “Per quanto riguarda le questioni burocratiche, sia Gigi Datome che Salvatore Trainotti, stanno seguendo l’iter burocratico del passaporto con grande attenzione. Una volta che saprò quali sono i giocatori eleggibili, farò le mie convocazioni. Voglio costruire un gruppo forte che non necessariamente è la somma dei giocatori più forti, ma è quello dove i suoi componenti giocano meglio insieme“.