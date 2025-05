Basket: Shaquille O’Neal nel nuovo assetto societario di Napoli? La clamorosa indiscrezione

Se davvero dovesse delinearsi questo scenario, è inutile rimarcare quanto sarebbe al di là dei limiti anche della fantasia umana. Shaquille O’Neal sarebbe coinvolto nel nuovo assetto societario del Napoli Basket. A riportarlo è Il Mattino, il più diffuso e storico tra tutti quotidiani partenopei, a firma Stefano Prestisimone.

Questa la situazione attuale nella società napoletana: Matt Rizzetta ha completato in maniera ufficiale l’acquisizione del 66% delle quote, diventando così il proprietario del club. Le quote acquisite sono quelle di Francesco Tavassi e Michele Amoroso, mentre a Federico Grassi rimane il 33%, senza che però sia più il presidente.

E adesso arriva il bello della questione: le indiscrezioni portano a un ruolo per Shaquille O’Neal, e sono anche insistenti. Inizialmente si parlava di Magic Johnson, ma si è poi compreso che tutto porta a Shaq, un’autentica leggenda della NBA, il centro che ha cambiato tutto nella lega professionistica americana ben al di là dei 4 anelli e dell’oro olimpico ad Atlanta 1996.

Il nome di Shaq non è neppure a caso, perché in Italia ci è già stato numerose volte: dalla Reggia di Caserta a Cagliari, il luogo nel quale è stato perfino dj (al Poetto), vista anche una lunga e duratura passione per la musica (ha pubblicato cinque album, di cui quattro tra 1993 e 1998, che sono andati anche piuttosto bene nelle charts americane e meglio ancora in quelle R’n’B; ha avuto meno fortuna con i singoli). Oggi è a Inside the NBA su TNT, ed è diventato arcinoto il suo Shaqtin’ a Fool, dove vengono raccolte le scene più imbarazzanti, a livello di gioco, che si vedono sui campi NBA, trattandole in chiave ironica.

Certo, stiamo anche parlando di un uomo che, quanto a finanze a disposizione, può ricorrere a un patrimonio non da poco: mezzo miliardo di dollari diversificato tra numerosissime attività, anche non sportive. Il ruolo di Shaq è ritenuto essere quello (anche) di testimonial, ma è abbastanza evidente che, se una figura del genere dovesse mai presentarsi a Napoli, si può solo immaginare l’entusiasmo capace di scatenarsi.