Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase

In attesa della fase finale dei Campionati Europei 2025 che si terrà a fine estate, si è svolto ieri il sorteggio delle qualificazioni per i Mondiali 2027 di basket. La rassegna iridata verrà ospitata dal Qatar, con 32 squadre partecipanti di cui 12 provenienti dall’Europa. L’Italia spera di esserci tra due anni a Doha, ma si preannuncia un cammino abbastanza complicato che dovrebbe rendere l’obiettivo pass più difficile rispetto alle precedenti due edizioni.

Gli Azzurri sono stati inseriti nel girone D insieme a Lituania, Islanda e Gran Bretagna, con gli incontri che andranno in scena in tre finestre tra novembre 2025 e luglio 2026. Le prime tre avanzeranno alla seconda fase, in cui incroceranno le formazioni provenienti dal gruppo C, che sarà composto da Serbia, Turchia, Bosnia e la seconda classificata nella Pool A delle pre-qualificazioni (quindi una tra Slovacchia, Svizzera e Ucraina). Le migliori tre di questo nuovo raggruppamento a sei voleranno ai Mondiali 2027.

A conti fatti almeno una tra Italia, Lituania, Serbia e Turchia resterà a casa, non partecipando alla fase finale del prossimo Mondiale di basket. Difficile immaginare che altri Paesi dei gruppi C e D possano inserirsi nella lotta per staccare il pass iridato, anche se non vanno sottovalutate in tal senso Bosnia ed eventualmente l’Ucraina. Le finestre della seconda fase sono previste tra agosto 2026 e febbraio/marzo 2027.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027

See more Qualification to Qatar 2027 will go through some breathtaking games in Europe Drop your flags #FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/N4D6vHzjQL — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) May 13, 2025

Di seguito la composizione dei gironi di pre-qualificazione, con le prime due di ogni gruppo che avanzeranno ai Qualifiers europei per i Mondiali 2027.

Gruppo A: Slovacchia, Svizzera, Ucraina

Gruppo B: Macedonia del Nord, Romania, Ungheria

Gruppo C: Paesi Bassi, Austria, Bulgaria

Gruppo D: Danimarca, Norvegia, Croazia