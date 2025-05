Basket, primo posto per la Virtus Bologna in Serie A. Vittorie per Milano e Brescia, completata la griglia playoff

La Serie A di basket ha completato l’ultima giornata della stagione regolare 2025 emettendo così i verdetti in vista dei playoff: ecco cosa è successo quest’oggi.

La Germani Brescia rispetta il fattore campo contro la Nutribullet Treviso per 114-91 grazie a 26 punti di Ivanovic e 18 di Amedeo Della Valle e si piazza al terzo posto in classifica con Trieste nel confronto dei playoff. Successo esterno della Bertram Derthona Tortona su una salva Vanoli Cremona per 94-99 con 19 punti di Vital e 14 punti con 10 rimbalzi di Gorham. Affermazione casalinga per l’Olimpia Milano contro la retrocessa Givova Scafati per 100-72 e quinto posto per i meneghini che affronteranno Trento in post-season (12 punti di Josh Nebo).

Vittoria interna per l’Unahotels Reggio Emilia sul fanalino di corda Estra Pistoia per 86-72 e settima piazza per gli emiliani che incroceranno C nei quarti di finale (22 punti e 11 rimbalzi di uno scatenato Kenneth Faried). L’Umana Reyer Venezia vince al Taliercio di Mestre contro l’Openjobmetis Varese per 83-64 e centra così l’ultimo posto disponibile per i quarti di finale playoff grazie alla doppia doppia di Kabengele (22 punti e 12 rimbalzi). Nel match più importante di questo turno la Virtus Bologna piega all’overtime Trapani per 101-96 e chiude al primo posto assicurandosi il fattore campo favorevole nei playoff con un Will Clyburn autore di 28 punti e 10 rimbalzi decisivi per i bolognesi.