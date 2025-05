Basket, Olimpia Milano e Brescia vincono gara-4 contro Trento e Trieste e staccano il pass per le semifinali scudetto

Altra grande serata di basket quella completata da poco per le gare-4 dei playoff scudetto 2025 per la Serie A, in attesa di Reyer Venezia-Virtus Bologna in programma domani sera (bolognesi avanti 2-1 nella serie): ecco quanto accaduto quest’oggi sui parquet del Belpaese.

L’Olimpia Milano non fallisce il primo match-point a disposizione per chiudere la pratica quarti di finale contro la Dolomiti Energia Trentino. I meneghini rispettano nuovamente il fattore campo vincendo gara-4 per 89-82 e staccano così il pass per la semifinale dove attendono la vincente tra Virtus Bologna e Reyer Venezia, con la possibile super-sfida tra le due corazzate del nostro basket che quest’anno non assegnerà il titolo come capitato nelle ultime stagioni. L’Aquila inizia bene con un primo quarto da 20-22, ma i campioni d’Italia nella frazione seguente aumentano notevolmente i giri del proprio motore e con un parziale interno da 28-13 ribaltano la partita e si portano sul +13 prima dell’intervallo lungo. Trento accusa il colpo ma trova la forza per risalire la china nella ripresa fino al -4 (58-54), piazzando anche il sorpasso alla terza sirena (63-64). Nella frazione decisiva l’EA7 Emporio Armani ritrova la fluidità in attacco sfruttando la verve offensiva di Shields e Bolmaro per prendere il largo e piazzare la volata decisiva: finisce 89-82, Trento ko e pubblico del Forum che esulta per un successo che chiude la serie per 3-1 e vale la semifinale. Shavon Shields trascina i suoi con 27 punti, insieme a Leandro Bolmaro che mette a referto 17 punti – 14 punti equamente divisi tra Armoni Brooks e Nikola Mirotic, con Jordan Ford ed Anthony Lamb ultimi ad arrendersi per la Dolomiti Energia con 19 e 16 punti.

La Germani Brescia piega una mai doma Pallacanestro Trieste vincendo per 86-91 all’overtime una partita lunghissima anche per un problema tecnico all’impianto della città giuliana dopo 39′ e stacca così il pass per le semifinali dopo essersi aggiudicata la serie per 3-1. La Leonessa chiude il primo quarto sopra di un solo punto (15-16), con Trieste che alza l’intensità nella seconda frazione andando negli spogliatoi sopra di sei lunghezze (44-38). Nella ripresa i giuliani toccano anche il +8 (53-45), ma la Germani non ci sta e piazza un break di 6-0 che vale il 55-61 con cui si va all’ultima pausa breve del match. Nel quarto conclusivo Trieste riprende a macinare gioco e punti, con Jeff Brooks e Denzel Washington che danno nuovamente il +8 (73-65). Della Valle si carica la squadra sulle spalle con due bombe per il 77-77, quando ad un minuto dalla fine c’è un black-out al PalaTrieste: partita sospesa per oltre venti minuti, ripresa per 30″ ma nuovamente sospesa per la corrente saltata nuovamente. Si riprende per 30” ma salta ancora la luce, con le due squadre che non trovano il guizzo per aggiudicarsi la sfida: punteggio sul 77-77 e si va quindi all’overtime. Nel tempo supplementare la Germani sbaglia meno, con Nikola Ivanovic ed i liberi di Burnell che danno il colpo del ko (86-91. Trieste sembra aver esaurito le energie fisiche e mentali per riacciuffare gli ospiti, con Brescia che vince 88-92 archiviando la pratica per 3-1 e centrando così la semifinale dove incrocerà la sorprendente Trapani Sharks. Demetre Rivers sugli scudi con 18 punti al pari di Miro Bilan (16 punti), con Amedeo Della Valle che dopo un primo tempo in chiaroscuro si accende nella ripresa chiudendo poi con 13 punti – 20 punti e 8 rimbalzi per Denzel Valentine tra le fila di Trieste, con 14 punti dell’italo-americano Jeff Brooks.