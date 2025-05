Basket, Malaga batte il Galatasaray e vince la Champions League

Si è appena conclusa la finalissima della Basketball Champions League e alla SUNEL Arena di Ano Liosia, in Grecia, sono scese in campo il Galatasaray e l’Unicaja Malaga. Le due formazioni, che in semifinale avevano battuto rispettivamente il La Laguna Tenerife e l’Aek Atene, si erano già affrontate nella fase degli ottavi di finale, con un successo a testa. Ecco come è andata.

Parte meglio il Gala che trova i primi 4 punti del match, ma poi il primo quarto è nel segno degli spagnoli, con il Malaga che piazza un parziale di 10-0 per ribaltare la situazione. Botta e risposta da entrambi i lati del parquet, ma l’Unicaja mantiene sempre un paio di possessi di vantaggio, allungando nel finale del quarto per il 19-13 con cui si va al primo stop.

Cinque punti consecutivi degli spagnoli, con la tripla di Kalinoski, valgono il primo vantaggio in doppia cifra del match a inizio secondo quarto. Prova a reagire il Galatasaray, che prima torna a -4 con la tripla di Cummings e poi con il canestro di Blumbergs impatta il risultato. Per il Malaga è la scossa che serviva per tornare a spingere e praticamente sulla sirena tre liberi di Carter valgono il 37-31 per l’Unicaja con cui si va al riposo.

Continua a fare la lepre la squadra iberica, ma non molla l’osso la formazione turca, con un elastico che tiene comunque il Galatasaray in partita. È Malaga, però, a provare a dare lo strappo, torna a sfiorare la doppia cifra di vantaggio con Kravish, ma cinque punti consecutivi di Wallace riavvicinano i turchi. Ma ancora Kravish riallunga per il 56-49 con cui si va all’ultimo stop.

Malaga che deve gestire, dunque, un vantaggio buono ma non netto negli ultimi dieci minuti, mentre il Gala deve cambiare decisamente marcia, perché pur essendo rimasta sempre in partita è stata sempre obbligata a rincorrere, con gli spagnoli che hanno dimostrato di saper trovare i parziali più importanti. E, infatti, è il Malaga a trovare il parziale vincente, va sul +12 a metà quarto e chiude il discorso. Non riesce a reagire il Galatasaray e, così, il Malaga vince 83-67 e conquista la Basketball Champions League.