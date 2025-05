Basket, la Virtus si prende il primo atto contro l’Olimpia. Shengelia fa impazzire Bologna nel finale

Il primo atto è della Virtus Bologna. Proprio come contro Venezia, ci pensa ancora una volta Tornike Shengelia a regalare il successo alla squadra di Ivanovic nella gara-1 della semifinale contro Milano. Finisce 68-67, ma Milano può recriminare per lo 0/2 dalla lunetta di LeDay poco prima del canestro del georgiano. Lunedì ci sarà gara-2 e sarà una sfida già decisiva, con la Virtus che sogna il 2-0 e con l’Olimpia spalle al muro.

Shengelia è ovviamente l’eroe della serata per Bologna, con 18 punti in venti minuti di utilizzo. Importantissimo, però, anche il contributo da parte di Nikola Akele e Mouhamet Diouf, entrambi con 10 punti a referto. A Milano non bastano i 14 punti di Shavon Shields e i 12 di Nikola Mirotic, oltre ai 10 di Diego Flaccadori.

Tanta intensità e fisicità nei primi minuti e lo spettacolo sicuramente latita. Akele è un fattore in casa Virtus e il suo canestro del +5 (11-6) porta Messina alla prima pausa nel match. Bologna trova molto da Clyburn (9 punti) e scappa sul +9 (17-8). L’Olimpia si affida alla sua panchina con Causeur e Flaccadori che ricuciono il divario, con il -4 alla prima sirena (17-13).

Il secondo quintetto di Milano continua a fare la differenza ed il parziale arriva addirittura sul 14-0 (17-22) prima con il contributo di Diop, Ricci e ancora di un eccellente Causeur. Milano arriva anche sul +7, ma la Virtus rialza l’intensità difensiva e tocca il -2 con il sottomano di Diouf (27-29). Botta e risposta negli ultimi secondi del quarto e l’ultima firma è quella di Mirotic, che appoggia al vetro il +3 (33-30).

Il copione della partita non cambia al rientro dalla pausa lunga. Ancora tantissima intensità e fisicità, con la Virtus che riesce a tornare in vantaggio con il gioco da tre punti di Cordinier (43-42). Flaccadori costruisce un nuovo parziale di Milano, ma due triple di un clamoroso Shengelia ridanno il +1 ai padroni di casa (49-48). Bolmaro segna dall’angolo, ma Morgan brucia la retina sulla sirena del quarto per il 52-51 con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

Milano non segna nei primi tre minuti e la Virtus arriva sul +5 con la penetrazione di Morgan. Si entra negli ultimi cinque minuti con Bologna avanti 58-55. Si gioca davvero sul filo della tensione e Shields trova la tripla del pareggio (62-62) a due minuti e mezzo dalla fine. Brooks segna ancora dall’arco per il sorpasso milanese e poi Mirotic appoggia il +3 a 36 secondi dalla fine (67-64). Shengelia segna il -1, poi incredibilmente LeDay fa 0/2 dalla lunetta e ancora il georgiano si inventa un canestro meraviglioso per il nuovo +1 a sette secondi dalla fine. Mirotic ha il tiro della vittoria, ma la sua tripla non arriva nemmeno al ferro. La Virtus vince 68-67 e si prende il primo atto nella serie.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 68-67 (17-13, 13-20, 22-18, 16-16)

Bologna: Cordinier 7, Belinelli, Pajola, Clyburn 13, Taylor, Shengelia 18, Hackett 2, Morgan 8, Polonara, Diouf 10, Zizic, Akele 10

Milano: Mannion 2, Causeur 5, Tonut, Bolmaro 5, Brooks 9, LeDay 5, Ricci 3, Flaccadori 10, Diop 2, Caruso, Shields 14, Mirotic 12