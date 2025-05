Basket, la Virtus Bologna soffre ma batte Venezia nella gara-1 dei playoff

La Virtus Bologna rispetta subito il pronostico nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto 2025! Le V-nere vincono in casa contro l’Umana Reyer Venezia per 90-85 soffrendo nel finale dopo aver toccato anche il +21, andando così sull’1-0 nella serie al meglio delle cinque partite – gara2- in programma sempre alla Segafredo Arena martedì sera. 12 punti equamente divisi per Matt Morgan e Will Clyburn, con 11 punti di Alessandro Pajola e Marco Belinelli – 19 punti di Davide Moretti e 15 di Mfiondu Kabengele non bastano alla Reyer per ribaltare la partita.

Primo quarto subito equilibrato (4-5), con la Virtus che prova a dare una prima scossa grazie a cinque punti di Zizic e Polonara (15-9). La Reyer accenna una timida reazione (20-13), ma i bolognesi continuano ad imporre il proprio ritmo ritrovandosi in doppia cifra di vantaggio con Belinelli (24-13). Venezia fatica a sfondare il muro difensivo dei bianconeri, limitando parzialmente i danni alla prima sirena (28-18).

Nel secondo quarto la Virtus conserva un margine di sicurezza (33-22), con gli oro-granata che riescono a ritornare sotto le dieci lunghezze di svantaggio grazie al contropiede di Kabengele (37-28). Achille Polonara appoggia per il 42-32 a meno di tre minuti dalla seconda sirena, con l’Umana che tira fuori l’orgoglio e trascinata dai canestri pesanti di Kabengele e Jordan Parks accorcia sul -4 prima d rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo (45-41).

Mini-break della Segafredo in avvio di ripresa (50-41), con Venezia che sembra aver ritrovato fluidità in attacco per riuscire a colmare parzialmente il gap: Wijltler spara la bomba del -4 (53-49), ma la Virtus reagisce subito con un parziale di 5-0 per ristabilire il +9 (58-49). Due liberi di Tyler Ennis valgono il -6 (60-54), ma Bologna torna a spingere sull’acceleratore e allunga accarezzando il +20 dopo 30’ di gioco (74-56).

Polveri bagnate in apertura di ultimo quarto, con le due squadre che calano le percentuali: Marco Belinelli muove il punteggio dopo più di due minuti (76-56), con la Virtus Bologna in assoluto controllo grazie anche all’appoggio di ‘Momo’ Diouf che vale il +21 (81-60). Kabengele schiaccia per provare a scuotere la Reyer (81-62), con Diouf che risponde subito e costringe coach Spahija a chiamare time-out. Contropiede di Davide Casarin e -11 Reyer (85-74), con Davide Moretti perfetto da tre per il -8 (85-77) che prova a riaprire la sfida. Tecnico ed espulsione per Pahija, liberi a bersaglio per la Virtus e +11 (88-77). Gli ospiti si rifanno sotto ma non basta, perché la Virtus Bologna vince 90-85 e si aggiudica quindi gara-1 dei playoff scudetto 2025!