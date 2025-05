Basket, la Virtus Bologna rischia ma batte Venezia in gara-2 dei playoff

La Virtus Bologna soffre ma conferma il fattore casa anche in gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto 2025! Le V-nere vincono in casa contro l’Umana Reyer Venezia per 77-75 ma soffrono tantissimo, si fanno rimontare nel terzo quarto – chiuso sotto – ma poi nell’ultimo parziale scappano di nuovo via e vanno sul 2-0 nella serie, che ora si sposta a Venezia. 19 punti di Will Clyburn, 14 per Matt Morgan e 10 per Isaia Cordinier, mentre in casa Reyer non bastano i 22 di Mfiondu Kabengele e i 18 di Kyle Wiltjer.

Partenza forte della Virtus Bologna che vola subito sul 7-2, ma una tripla di Wiltjer rimette subito Venezia in partita. Ospiti che, però, sono costretti sempre a inseguire, non riescono a ricucire il gap e nella parte finale del primo quarto sono Morgan e Belinelli a dare un altro allungo per Bologna che chiude i primi 10 minuti avanti 20-13.

Match comunque equilibrato, con Venezia che contiene le folate di una Virtus guidata dai punti di Clyburn e Cordinier. Proprio cinque punti consecutivi dell’americano portano Bologna sul +12 a poco meno di 3’ all’intervallo. A questo punto per la Reyer sale in cattedra Kabengele che negli ultimi minuti mette a referto tutti i punti della sua squadra, ricuce in parte il passivo e si va al riposo sul 40-33.

La ripresa vede Bologna faticare palla in mano, con un solo punto segnato nel primo minuto, poi una tripla di Pajola, ma poco altro in attacco. Venezia, così, piano piano inizia a ricucire il gap, trova i canestri di Ennis e poco dopo metà quarto la tripla di Wiltjer che chiude la lunga rincorsa e porta la Reyer avanti. Soffre la Virtus, giocata da quattro punti sempre per Wiltjer, Venezia tocca il +5, poi i padroni di casa recuperano un po’ e si va all’ultimo stop sul 55-59.

Deve reagire Bologna e dopo un minuto del quarto quarto la tripla di Morgan vale il nuovo pareggio e tutto da rifare alla Segafredo Arena. Si lotta punto a punto, ma poi la Virtus dà un nuovo – seppur piccolo – strappo e va sul +6. Prova a restare nel match Venezia, anche se la tensione fa sbagliare molto da entrambi i lati del parquet. A 2′ dalla fine polemiche in casa Reyer per un fallo fischiato a Ennis che riportano Bologna sul +6. La squadra di Spahija ha la forza per tenerla viva, ricucire fino al -2 e la Virtus Bologna chiude 77-75 e va sul 2-0 nella serie.