Basket, la Virtus Bologna è in semifinale dopo una gara-5 epica contro Venezia

Alla Segafredo Arena è andata in scena probabilmente la partita più bella della stagione. Una gara-5 epica e che alla fine ha premiato la Virtus Bologna, che ha sconfitto la Reyer Venezia per 86-84, staccando così il biglietto per la semifinale, dove ad attenderla c’è l’Olimpia Milano nell’ennesimo duello ai Playoff tra le due grandi rivali (anche se dopo quattro anni di fila non sarà in finale).

Succede veramente di tutto in questa quinta e decisiva sfida, con Venezia che va vicinissima a completare una rimonta che sarebbe stata storica dopo il 2-0 delle prime due partite. La Reyer può recriminare per aver sprecato il +9 a cinque minuti dalla fine e soprattutto per le tante occasioni avute negli ultimi minuti. Dall’altra parte, però, Bologna ha dimostrato tutto il suo cuore e carattere, soprattutto nella figura di Tornike Shengelia, che entra in campo solo nel finale di partita e segna sette punti che sono decisivi. Il georgiano non doveva manco essere della partita quest’oggi ed è stato inserito nei dodici all’ultimo.

Dopo trenta minuti di totale equilibrio, infatti il punteggio al tabellone segna 65-65, nell’ultimo quarto le emozioni e i colpi di scena non mancano. Venezia prova a scappare via con le giocate sotto i tabelloni di Tessitori e Kabengele e tocca il +9. La Virtus rientra nel match con le triple di Morgan e poi trova il sorpasso con un clamoroso gioco da quattro punti di Hackett (82-81). Dall’altra parte è Ennis a segnare con il fallo dello stesso Hackett, ma la Virtus ha uno Shengelia monumentale ed il georgiano segna prima dalla lunetta il pari e poi trova un miracoloso canestro con un gancione alla tabella. Venezia spreca, ma Morgan non la punisce. La Reyer ha l’ultimo tiro ma Kabengele decide di prendersi lui la tripla della vittoria (un po’ esagerata) e la palla si ferma sul primo ferro.

Una Bologna trascinata sicuramente dai 21 punti in 22 minuti di Daniel Hackett, ma sono soprattutto i 7 punti in appena tre minuti di Toko Shengelia a fare clamorosamente la differenza. A Venezia non bastano i 18 di Jordan Parks e i 16 di Tlyer Ennis. Sarà dunque la Virtus ad affrontare Milano in una serie che comincerà sabato.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – UMANA REYER VENEZIA 86-84 (22-21, 19-18, 24-26, 21-19)

Bologna: Cordinier 13, Belinelli, Pajola 12, Clyburn 7, Taylor 3, Shengelia 7, Hackett 21, Morgan 14, Polonara, Diouf 7, Zizic, Akele 2

Venezia: Tessitori 9, McGruder 4, Lever, Munford 5, Casarin 9, Fernandez, Moretti, Ennis 16, Kabengele 11, Parks 18, Wheatle 9, Wiltjer 3