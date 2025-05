Basket, Italia in chiaro per gli Europei 2025! Le Nazionali tornano sulla RAI

L’Italia del basket, femminile e maschile, tornerà in tv in chiaro per le prossime avventure agli Europei 2025: ad annunciarlo, in occasione dell’evento di presentazione delle nuove maglie dell’Italia, è stato il presidente della FIP, Gianni Petrucci.

Tutte le partite delle azzurre e degli azzurri nei tornei continentali della prossima estate saranno mostrate dalla RAI. Prima toccherà alle ragazze, che proveranno a essere protagoniste dal 18 al 29 giugno prossimi, partendo dal girone di Bologna, nel quale sfideranno Slovenia, Lituania e Serbia.

Poi toccherà ai ragazzi – dal 27 agosto al 14 settembre – che sono stati inseriti per la prima fase della rassegna nel Girone C di Limassol (Cipro), insieme alla Bosnia, ai ciprioti, padroni di casa, alla Grecia, alla Georgia ed alla Spagna.

Successivamente verranno resi noti i dettagli delle trasmissioni a livello di canali, orari ed eventuali approfondimenti. Oltre alla diretta tv, viene così garantita anche la diretta streaming, sempre gratuita, su Rai Play.