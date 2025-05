Basket, in gara-1 dei quarti di Serie A vincono Milano, Brescia e Trapani

Sono iniziati oggi i playoff della Serie A di basket e si sono disputati i primi tre match dei quarti di finale del massimo campionato italiano di basket. In campo sono scese Trento-Milano, Brescia-Trieste e Trapani-Reggio Emilia. Ecco come è andata.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 70-73

Avvio shock alla Il T Quotidiano Arena, dove Trento parte in maniera perfetta, mentre Milano perde palloni, non trova tiri facili e nel giro di 5 minuti la Dolomiti Energia scappa via sul 14-2. Ma l’Olimpia ha esperienza e, soprattutto, panchina e gli ingressi di Brooks, Flaccadori e LeDay rilanciano Milano che chiude quasi totalmente il gap andando al primo stop sul 24-21. Come nel primo quarto, partenza migliore per Trento nel secondo quarto, con la tripla di Forray e padroni di casa che riallungano. Ma, ancora una volta, Milano sale in cattedra, Trento abbassa nettamente le sue percentuali da oltre l’arco e Olimpia che che a 3’46” dal riposo trova il primo vantaggio con i liberi di Mannion. Gioca meglio la squadra di Messina che nel finale allunga e va al riposo sul 39-46.

Trento mette di nuovo il turbo rientrando in campo ed è di nuovo uno stupendo Lamb a guidare la squadra di casa a chiudere il gap. Fatica tantissimo Milano in attacco nel terzo quarto – che chiuderà con solo 9 punti segnati – ma almeno limita più che può Trento e si va all’ultimo stop in perfetta parità sul 55-55. L’equilibrio non si spezza neanche nell’ultimo quarto, dove le due squadre provano a trovare il break vincente, ma nessuna delle due sa dare la scossa decisiva. Ci prova un paio di volte l’Olimpia, ma risponde Trento e si entra nell’ultimo minuto sul +1 per Milano. Botta e risposta, falli tattici, giri in lunetta negli ultimi 60” e a chiudere il discorso è il libero di LeDay a 4” dalla fine. Poi non segna Ellis da oltre l’arco e Milano espugna Trento 70-73 ribaltando il fattore campo nella serie.

GERMANI BRESCIA – PALLACANESTRO TRIESTE 89-77

Un botta e risposta da oltre l’arco dà il via al match tra Brescia e Trieste, con i lombardi che poi nella prima metà del primo quarto provano un allungo, toccano il +8, ma non riescono a scappare via. Così nel finale del primo parziale sono Candussi e Brown a riportare Trieste in partita e a chiudere il primo quarto sul 25-22. Parte bene la squadra di Peppe Poeta nel secondo quarto, ma Trieste riesce ancora a ribattere e a restare in scia ai padroni di casa. Una tripla ancora di Candussi a 4’11” dall’intervallo vale il -1, ma qui Brescia cambia marcia, chiude gli spazi in difesa, mentre palla in mano sono Mobio e soprattutto Bilan a fare la differenza, con Brescia che allunga e va al riposo sul 52-40.

Prova a reagire Trieste a inizio terzo quarto, tornando spesso in singola cifra di svantaggio e al 4’ minuto della ripresa una tripla di Uthoff vale il -5 per gli ospiti. Ma Brescia non si scompone e torna a spingere sull’acceleratore, con l’attacco di Trieste che si blocca completamente e un parziale di 12-0 manda le due squadre all’ultimo stop sul 68-51. Ultimo quarto dove, dunque, la Germani Brescia può controllare e gestire il vantaggio accumulato e, guidata dai punti di Miro Bilan (25) vincere 89-77 portandosi sull’1-0 nella serie.

TRAPANI SHARKS – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 80-75

Chi si aspettava un match comodo per Trapani ha subito capito fin dalle prime battute che Reggio Emilia non era arrivata in Sicilia in vacanza. Un avvio di primo quarto giocato in perfetto equilibrio, con le due formazioni che si alternano senza mai trovare il break per andare oltre il possesso di vantaggio. Così la prima scossa arriva a 1’37” dalla fine del quarto, con le triple di Uglietti e Vitali che permettono a Reggio Emilia di allungare e andare al primo stop sul 15-23. Si continua a lottare, con Trapani costretta a inseguire e Reggio Emilia che prova a gestire il piccolo tesoretto guadagnato nei primi 10 minuti. Verso metà terzo quarto, però, gli Sharks trovano un paio di triple importanti, chiudono i ranghi in difesa e a 3’ dall’intervallo la tripla di Robinson completa la rimonta con Trapani in vantaggio. Fatica tantissimo palla in mano la squadra ospite in questo quarto e si va al riposo con Trapani avanti 40-39.

Resta avanti Trapani a inizio ripresa, con Reggio Emilia che insegue e cerca di non far scappare via i siciliani. Continua l’elastico in questo terzo quarto, con gli Sharks che allungano e gli ospiti che ricuciono, anche se non riescono mai a chiudere del tutto il gap tra le due squadre. Poco dopo metà quarto prova una nuova scossa Trapani e serve una palla rubata e canestro di Uglietti a tenere Reggio in singola cifra di svantaggio. Non scappa, così, la squadra siciliana che va all’ultimo stop avanti 60-56. L’ultimo quarto inizia con una tripla di Cheatham per il nuovo -1 di Reggio, Trapani si blocca, parziale degli ospiti che vanno in vantaggio e toccano il +6. Si scuote la squadra di casa, torna in equilibrio il match e si torna a giocare punto a punto mentre si avvicina la sirena. E il match lo vince Gallaway con la tripla che fa volare Trapani, poi liberi per Notae e siciliani che vincono 80-75.