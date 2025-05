Basket, il Fenerbahce Istanbul conquista l’Eurolega! Monaco battuto in finale, Guduric e Hayes-Davis decisivi

Il Fenerbahce Istanbul torna sul tetto d’Europa! La squadra di coach Sarunas Jasikevicius conquista l’Eurolega 2025 battendo nella finale disputata ad Abu Dhabi la sorprendente AS Monaco per 70-81 al termine di una sfida equilibrata per 35’, quando i turchi hanno piazzato la zampata decisiva per aggiudicarsi la partita e la seconda Eurolega della sua storia dopo quella del 2016-2017.

Decisivi Nigel Hayes-Davis con 23 punti e Marko Guduric con 19 punti, ben coadiuvati da Devon Hall e Wade Baldwin IV che chiudono con 13 punti – 5 punti per il nostro Nicolò Melli, con 19 punti di Alpha Diallo e 17 di Mike James che non bastano al Monaco di coach Vassilis Spanoulis alla prima Final Four da allenatore.

Ottima uscita dai blocchi per il Monaco (5-2), con due bombe in fila di Strazel e James che danno il +7 ai monegaschi (11-4). Hayes-Davis e Devon Hall provano a scuotere il Fenerbahce (16-11), con Biberovic che appoggia per il -2 (18-16). Un piazzato di Blossomgame e due liberi di Nicolò Melli chiudono il primo tempo sul 20-18.

Wade Baldwin IV brucia la retina in apertura di secondo quarto per il sorpasso (20-21), con Daniel Theis che risponde prontamente per il contro-sorpasso (23-21). Mini-break monegasco con Alpha Diallo (27-21), con Marko Guduric che cerca di reagire per i turchi (29-23). Nicolò Melli da tre e Hayes-Davis da due accorciano per il ‘Fener’ (32-28), con Devon Hall che trova il 2+1 per portare i turchi avanti all’intervallo lungo (33-35).

Nella ripresa la sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto senza esclusione di colpi. Devon Hall dal pitturato per il +4 (36-40), con Strazel che chiude il gioco da tre punti per il -1 Monaco (41-42). 2/2 in lunetta di Mike James e nuovo vantaggio monegasco (43-42), con Guduric e Baldwin IV che ribaltano subito per il Fenerbahce (43-46). Bomba di Diallo e +1 Monaco (49-48), con Nigel Hayes-Davis perfetto dall’arco poco dopo: all’ultima pausa breve del match i turchi sono avanti di un solo possesso pieno (51-54).

Nella frazione conclusiva scendono le percentuali realizzative, con le due contendenti che hanno speso molte energie fisiche e mentali: il punteggio si muove solo a cronometro fermo con Hayes-Davis (51-56), con Baldwin IV che segna da tre (51-59) e prova a dare l’allungo decisivo alla squadra di coach Jasikevicius. 2+1 di McCollum e +11 (51-62), con il Monaco che cerca di riavvicinarsi per tenere viva la sfida dopo essere scivolato nuovamente a -10 (55-65). Strazel segna entrambi i liberi per il -7 (61-68) a meno di tre minuti dalla sirena finale. Tripla di Strazel e -4 (64-68), ma Guduric non trema in lunetta con i liberi prima (64-71) e la bomba che forse vale la vittoria (64-74). Ultimo sussulto monegasco con Theis (68-78), con il 3/3 di Hayes-Davis ed il piazzato di Mike James che fissano il punteggio finale sul 70-81 con cui il Fenerbahce Istanbul si aggiudica la sfida e ritorna campione d’Europa!

Nella finale per il terzo posto, in una sfida tutta ateniese, l’Olympiacos Pireo si ‘consola’ parzialmente battendo gli acerrimi cugini e campioni uscenti del Panathinaikos per 97-93 indirizzando la partita sui binari giusti dopo un primo quarto da 33-20. I biancoverdi hanno cercato comunque di limitare i danni nel parziale conclusivo, ma l’Olympiacos è riuscita a contenere l’offensiva salendo così sul podio dell’Eurolega grazie a 32 punti di uno scatenato Alec Peters e 23 del sempre efficace Sasha Vezenkov – 23 punti e 8 rimbalzi di Omer Yurtseven e 14 di Cedi Osman tra le fila del Panathinaikos.