Basket, i migliori italiani di gara-1 dei quarti dei playoff. Flaccadori fa volare Milano

Si è disputato il primo giro di incontri dei quarti di finale del playoff di Serie A di basket e in gara-1 sono arrivati i successi interni di Brescia, Trapani e Bologna, mentre Milano ha ribaltato il fattore campo espugnando Trento. Un weekend ricco di emozioni, dove spesso gli italiani si sono messi in mostra, pur non essendo forse decisivi.

Come proprio alla Il T Quotidiano Arena, dove a trascinare l’Olimpia al successo su Trento sono stati i soliti Mirotic e LeDay, ma a contribuire al colpaccio sono stati anche due azzurri. In primo luogo un Nico Mannion perfetto nel primo tempo – ma poi calato nella ripresa – che ha chiuso con 9 punti, ma soprattutto con un protagonista che non ti aspetti, cioè un Diego Flaccadori che dalla panchina ha portato in dote 10 punti e un +14 in campo.

Buona vittoria, invece, di Brescia in casa contro Trieste, una sfida dove i lombardi hanno sofferto un quarto prima di allungare e gestire. E nonostante la sconfitta, tra i ragazzi triestini spiccano due italiani che hanno tenuto viva la squadra. In primis Francesco Candussi, che ha chiuso con 9 punti, frutto di un 3/5 da oltre l’arco, e poi Michele Ruzzier, che ha chiuso senza punti a referto, ma con ben 7 assist distribuiti.

Ha faticato, rischiato, ma poi ha vinto Trapani che ha superato Reggio Emilia di misura. E a contribuire al successo degli Sharks è stato anche John Petrucelli, decisivo in difesa e autore di 14 punti e che ha chiuso con un +14. A Reggio, invece, non bastano i 9 punti e il +13 finale di Michele Vitali. Infine, vittoria sofferta anche per la Virtus Bologna che batte di misura Venezia. E a spiccare sono i tre italiani delle V-Nere, con Marco Belinelli autore di 11 punti, 10 per Achille Polonara, ma spiccano soprattutto gli 11 punti e i 4 assist di un ispirato Alessandro Pajola.