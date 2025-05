Basket, Gianmarco Pozzecco: “Sono già carico in vista degli Europei”

Si è tenuta ieri la presentazione delle maglie azzurre targate Macron, all’interno della quale è stato anche ufficializzato l’accordo DAZN-Rai per portare gli incontri dell’Italia sulla tv di Stato per quel che concerne gli Europei femminili e maschili di questa estate.

Così Gianmarco Pozzecco, che mostra segnali di poca voglia di aspettare: “Innanzitutto, voglio fare l’in bocca al lupo alla Nazionale Femminile, noi sappiamo cosa voglia dire giocare un Europeo in casa, si provano sensazioni indescrivibili. Posso già anticiparvi che io e il mio staff saremo lì a fare il tifo per voi. E ho già detto a coach Capobianco che Matilde Villa è talmente forte che ho intenzione di convocarla anche io. La nostra estate in Maglia Azzurra inizierà a luglio, spero di poter avere tutto il gruppo a disposizione e con la determinazione che qualche giorno fa ha dimostrato sui social Simone Fontecchio subito dopo aver chiuso la sua stagione NBA. Io vi posso già dire che sono clamorosamente carico in vista dell’Europeo“.

Lo segue Gigi Datome, che è ora nel ruolo di coordinatore del settore Squadre Nazionali maschili: “La prima cosa che voglio dire è che tutte le nuove maglie sono bellissime, quando giocavo le collezionavo ma cambiavano con minore frequenza. Vorrà dire che continuerò la mia collezione anche da dirigente. Sono molto felice del ruolo che il presidente Petrucci ha pensato per me, vivo la Nazionale come una cosa mia come quando giocavo e sono direttamente coinvolto in tanti progetti che abbiamo in cantiere per i Settori Giovanili. Se si può aiutare a fare il bene della Maglia Azzurra io ci sono sempre, prima in campo e ora fuori”.

L’Italbasket maschile effettuerà il raduno nel prossimo luglio a Folgaria, per poi giocare match di preparazione tra Trento, Trieste, Bologna e Atene (Torneo Acropolis), prima del debutto agli Europei previsto per il 28 agosto contro la Grecia in quel di Limassol, Cipro.