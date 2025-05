Basket femminile, una mai doma Venezia batte Schio e porta la lotta scudetto a gara-5

La finale playoff 2025 della Serie A1 femminile non è ancora finita. Nella gara-4 giocata al Taliercio una mai doma Reyer Venezia ha battuto, al termine di una partita tiratissima, la Famila Wuber Schio, che, per la seconda volta, non ha sfruttato l’occasione per alzare il trofeo. Il punteggio finale di 73-67 rimanda i giochi per lo Scudetto a martedì 13 maggio, quando verrà disputata gara-5, ultimo atto del Campionato italiano.

L’avvio di partita è tutto a favore di Schio con un parziale di 0-7 in apertura. La tripla di Awak Kuier ed i suoi punti successivi sembrano sbloccare la squadra di casa ma la Famila Wuber reagisce con la tripla di Ivana Dojkic che riporta a +9 le ospiti. La Reyer prova nuovamente a tenere testa con i tre punti di Lisa Berkani ma il primo quarto si conclude 17-25 per Schio che si regala un avvio sorprendente.

Il secondo quarto parte con pochi canestri e tanta intensità; la situazione viene sbloccata dalla solita Kuier che riporta Venezia sul -5. Le veneziane arrivano addirittura a meno due ma Janelle Salaun colpisce dall’arco e Schio riallunga. Il pareggio sul 33 pari arriva poco più tardi con i liberi di Mariella Santucci. Primo tempo che si conclude 33-35 per Schio con i liberi di Salaun.

Il terzo quarto parte con una Matilde Villa infuocata che porta la Reyer sul +7. Le avversarie reagiscono con Dorka Juhasz e Giorgia Sottona che tengono a galla la Famila Wuber. Il fallo tecnico di Dojkic ed i liberi di Francesca Pan portano il risultato sul 50-45, punteggio che resterà uguale fino alla fine della frazione dopo vari errori.

Gli ultimi 10 minuti sono un fantastico botta e risposta tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Schio riesce a pareggiare i conti con Kitija Laksa ed allunga con una Jasmine Keys favolosa nell’ultimo quarto. Venezia non molla e con Villa ribalta nuovamente il punteggio. La 2004 italiana è infermabile negli ultimi minuti e firma il canestro del +7. Un match che sembrava terminato si riaprire con i tre liberi di una Laska sottotono ma i liberi di Berkani spengono le speranze di Schio. Tutto si deciderà quindi martedì, con gara-5 in programma alle ore 20.30 al PalaRomare di Schio.