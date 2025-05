Basket femminile: Schio campione d’Italia! Battuta Venezia in gara-5

Si è appena conclusa al Palaromare di Schio gara-5 della finalissima del massimo campionato femminile di basket e sul parquet, in una sfida senza più appello, sono scese Schio e Venezia. Dopo che il fattore campo non era mai saltato nelle prime quattro partite, dunque, per la Reyer l’obbligo di far saltare il banco, mentre per le padrone di casa la volontà di confermare l’imbattibilità del Palaromare. Ecco come è andata.

Dopo un avvio equilibrato, la prima scossa arriva dopo quasi 4 minuti di gioco, con la tripla di Dojkic che vale il +5 per Schio. Insiste la squadra di casa, con un canestro da oltre l’arco di Verona e i punti di Laksa e Salaun valgono la doppia cifra di vantaggio. Venezia fatica a reagire, le padrone di casa toccano il +13 e solo una tripla di Santucci limita i danni e si va al primo stop sul 24-14.

Schio gestisce la doppia cifra di vantaggio a inizio secondo quarto, con Venezia che non riesce a ricucire il gap. Sono Sottana e Dojkic a far correre la squadra di casa, mentre per la Reyer è Stankovic a cercare di tenere in partita la sua squadra. Ma una tripla di Salaun aggiorna il massimo vantaggio, anche se Schio non scappa via, con Matilde Villa che tiene vive le ospiti fino alla sirena. Il primo tempo si chiude con 14 punti di Laksa da un lato e 16 di Villa dall’altro, e si va al riposo con Schio avanti 48-36.

Un parziale di 8-0, firmato da due canestri di Cubaj, per Venezia riapre i giochi a inizio ripresa, con Schio che si sblocca dopo solo due minuti e mezzo dalla lunetta con Keys. Schio che in questo quarto fatica tantissimo a trovare la via del canestro e a 3’ dalla fine del periodo Venezia torna per la prima volta dopo tanto tempo a un solo possesso di distanza dalle padrone di casa. Nel finale di quarto, però, reagisce Schio e si va all’ultimo stop sul 56-49.

L’importanza della posta in palio pesa tantissimo in questa ripresa, con le due squadre che hanno abbassato tantissimo le loro percentuali e punteggio che si è un po’ arenato, favorendo Schio che così gestisce il vantaggio facendo passare i minuti. Un canestro di Sottana a 5’ dalla fine riporta le padrone di casa in doppia cifra di vantaggio. A 2’ dalla fine tripla di Dojkic per il +15 e match ora nelle mani della squadra di casa. Schio deve solo gestire il finale e vincere 73-61. Top scorer Matilde Villa, che chiude con 23 punti, mentre per Schio ci sono i 14 di Laksa e gli 11 di Dojkic e Salaun.