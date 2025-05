Basket femminile: Roseto promossa in Serie A1

Arriva la promozione in Serie A1 per le Panthers Roseto sponsorizzate ARAN Cucine. La squadra abruzzese, guidata in panchina da Simone Righi, conquista gara-2 dell’apposita finale battendo Costa Masnaga con il punteggio di 76-66 dopo che si era aggiudicata già gara-1 per 86-92.

Non era mai successo che Roseto, storicamente nota per la squadra maschile, con un passato di rilievo in Serie A, avesse l’onore di poter giocare la massima serie femminile. Stavolta accade, dopo una stagione che non l’aveva sempre vista tra le grandi protagoniste.

Era arrivato, difatti, il sesto posto in una combattutissima regular season, il che ha portato all’accoppiamento con il Sanga Milano, squadra che tutte le carte in regola per tentare il grande salto le avrebbe avute. Invece 2-0 in questa serie e, poi, 2-0 anche in quella contro la Delser Udine, squadra circa la quale bisognerebbe aprire un capitolo a parte in ragione dei tanti (troppi) problemi occorsi alle giocatrici dai mancati pagamenti in giù.

Roster con un mix di esperienza (poca) e gioventù (tanta), quello costruito per tentare l’assalto all’A1. Tanto il contributo di Livija Sakeviciute, ottava per percentuali da due nel campionato, ma anche di Lucrezia Coser, una delle quattro a tirare con il 40% abbondante da oltre l’arco in stagione (bene anche Giulia Sorrentino con il 35,29%). Conta soprattutto, però, una squadra che ha saputo trovare lo spirito giusto quando conta, cioè proprio nei playoff. Quelli che hanno messo la storia nelle mani di Roseto.

Questa la squadra vincente: Justina Kraujunaite, Lavinia Lucantoni, Giulia Sorrentino, Beatrice Caloro, Gianella Espedale, Giorgia Polimene, Eva Lizzi, Angelica Baldaré, Livija Sakeviciute, Lucrezia Coser, Anna Capra.