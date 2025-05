Basket femminile, Matilde Villa salta gli Europei: crociato ko per l’azzurra

I timori sono stati purtroppo ampiamente confermati. Si temeva un brutto infortunio per Matilde Villa e così è stato. La giocatrice della Reyer Venezia, infatti, si è procurata la rottura del legamento crociato anteriore nel corso dell’amichevole in casa del Belgio disputata ieri e che ha visto la sconfitta delle azzurre con il punteggio di 61-64.

La partita, giocata a Kortrijk ha, quindi, proposto un prezzo salatissimo per la nazionale allenata da coach Capobianco. Il comunicato emesso della Federazione: “La risonanza magnetica al ginocchio destro a cui è stata sottoposta oggi Matilde Villa a seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita col Belgio giocata ieri a Kortrijk, ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Matilde lascerà il raduno domani mattina, al suo posto è stata convocata Mariella Santucci”.

Sarà, quindi, Mariella Santucci a sostituire la sfortunata playmaker di Venezia. Il percorso verso il Women’s EuroBasket 2025, che vedrà un girone disputarsi a Bologna dal 18 giugno, subisce un colpo non di poco conto. L’azzurra era una pedina fondamentale del nostro scacchiere e questo infortunio la costringe ai box per il torneo continentale e, ovviamente, per un tempo decisamente lungo.