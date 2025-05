Basket femminile, l’Italia vince la prima amichevole. Battuta la Grecia, domani sfida con la Spagna

Arriva la prima vittoria per l’Italia nelle amichevoli di preparazione agli Europei di basket femminile. Le azzurre hanno sconfitto ad Inca (Baleari) la Grecia con il punteggio di 65-52 al termine di un’ottima prestazione da parte dell’Italia. Domani si replica con le padrone di casa della Spagna, che aveva vinto la partita inaugurale di questo triangolare contro la Grecia per 64-40

La migliore delle azzurre è stata Laura Spreafico con 13 punti, ma in doppia cifra hanno chiuso anche Lorela Cubaj (12 punti) e Stefania Trimboli (10), al suo massimo in maglia azzurra. Alla Grecia non sono bastati i 17 di Fasoula.

Partenza straordinaria nel primo quarto dell’Italia, che alla prima sirena è avanti 18-6. La squadra di Capobianco tocca anche il +20 (29-9), ma da quel momento comincia un parziale delle greche, che arrivano all’intervallo sul -5 (29-24). Nel terzo quarto sono Verona e Trimboli a spingere l’Italia nuovamente sulla doppia cifra, ma Fasoula accorcia ancora. Si entra negli ultimi dieci minuti con l’Italia avanti 44-38, dove arrivano le triple di Madera e Spreafico che costruiscono l’allungo decisivo (59-42). Le azzurre devono solo controllare e chiudono 65-52.

Così ha commentato il CT Andrea Capobianco: “Partita che conferma la nostra crescita, anche oggi abbiamo accusato un passaggio a vuoto nel secondo quarto ma poi siamo stati brave a riprendere a giocare la nostra pallacanestro dopo l’intervallo: la nostra forza non può che essere la difesa, dobbiamo ricompattarci nella nostra metà campo quando in attacco sbagliamo tanti tiri anche facili, come ci è accaduto oggi. E’ questo il passo avanti che chiedo a un gruppo che non si risparmia. In generale sono soddisfatto per l’atteggiamento delle ragazze, che volevano questa vittoria e l’hanno ottenuta con merito. Sono felice anche per l’esordio di Eleonora Villa, anche se non ha segnato mi è piaciuta la sua personalità in attacco e in difesa”.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GRECIA – ITALIA 52-65 (6-18, 24-29, 38-44, 52-65)

Grecia: Cholopoulou, Krimili 4, Bosgana 9, Sarigiannidou, Pavlopoulou 5, Louka 2, Spanou 8, Chatzileonti, Christinaki 3, Chairistanidou, Fasoula 17, Karlafti 4, Tampakou

Italia: Pasa 4, Verona 6, Pan 3, Trucco 2, Cubaj 12, Madera 7, Santucci 6, Fassina 2, Spreafico 13, Villa, Trimboli 10, Keys