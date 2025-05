Basket femminile, l’Italia viene sconfitta nella prima amichevole in Belgio

Si apre con una sconfitta in Belgio il cammino dell’Italia verso gli Europei di basket femminile. Le azzurre di coach Capobianco si sono arrese per 83-70 contro una delle possibili favorite per la vittoria della rassegna continentale. Una buona prestazione comunque per l’Italia, considerando sicuramente le assenze importanti di Cecilia Zandalasini e Jasmine Keys. Anche il Belgio aveva comunque delle defezioni importanti come Kiara Linskens e Julie Vanloo, compagne di squadra di Cecilia Zandalasini alle Golden State Valkyries. e di Jules Allemand, ora alle Los Angeles Sparks.

Non sono bastati i 13 punti di Matilde Villa, che è stata la miglior marcatrice dell’Italia. In doppia cifra ha chiuso anche Laura Spreafico (10), mentre sono 8 i punti di Costanza Verona e Stefania Trimboli. Un Belgio, invece, trascinato dai 19 punti di Emma Meesseman (anche 8 assist) e dai 17 di Bethy Mununga e di Maxuella Lisowa-Mkaba.

Dopo un primo quarto combattuto e che ha visto il Belgio allungare solo negli ultimi minuti sul +5 (24-19), l’Italia viene fuori benissimo nel secondo periodo, dove segna ventitré punti e chiude avanti all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi Meesseman e Mununga costruiscono l’allungo decisivo per le belghe, che vanno a toccare anche la doppia cifra di vantaggio. L’ultimo quarto è di amministrazione per le padrone di casa, anche se l’Italia comunque non molla mai e prova a lottare fino alla fine.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BELGIO – ITALIA 83-70 (24-19, 15-23, 25-13, 19-15)

Belgio: Ramette, Delaere 11, Meesseman 19, Mununga 19, Lisowa-Mkaba 17, Verburgt, Denys 2, Vilcinskas, Massey 10, Vervaet 7, Courthiau, Joris

Italia: Villa 13, Pasa 6, Cubaj 7, Madera 3, Spreafico 10, Verona 8, Pan 6, Trucco, Fassina 2, Andrè, Kacerik 7, Trimboli 8