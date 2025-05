Basket femminile: Italia, in Belgio inzia il cammino verso gli Europei

Cominceranno domani le sfide di preparazione che l’Italia giocherà in vista di Women’s Eurobasket 2025, gli Europei femminili che avranno un girone al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno. Si comincia in Belgio, per una doppia sfida: quella appunto del venerdì a Mons (20:30) e quella di domenica 25 a Kortrijk (17:00).

Il confronto è di quelli pesanti, con la squadra Campione d’Europa in carica, che ha cambiato di recente allenatore. Sul ponte di comando è infatti arrivato Mike Thibault. Un nome pesantissimo, già assistente in NBA di Los Angeles Lakers (1980-1982, epoca Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar), Chicago Bulls (1982-1986, prima e durante Michael Jordan) e Milwaukee Bucks (1988-2002, epoca Ray Allen), nonché di Team USA a Pechino 2008 e Parigi 2024. Il suo nome è però, tra il 2003 e il 2022, inestricabilmente connesso alle vicende di panchina di Connecticut Sun (2003-2012, anche con Tina Charles e Lindsay Whalen) e Washington Mystics (2013-2022, ultimi due anni da general manager, tra le big Elena Delle Donne sopra tutte).

L’Italia affronterà queste prime due partite senza Cecilia Zandalasini, che attualmente è bloccata dalle partite d’esordio in WNBA con le Golden State Valkyries (come vedremo, non è l’unica), ma arriverà per il mese di giugno. Lasciate per il momento a Roma Jasmine Keys, Sarah Litrico, Carlotta Zanardi e Sara Toffolo, in attesa dei test successivi.

Così coach Andrea Capobianco in vista dei due confronti al sito FIP: “Da queste prime amichevoli in Belgio ci aspettiamo le prime verifiche. Ovviamente non potremo essere al 100% dopo cinque giorni di raduno, quello che ho chiesto alle Azzurre è di avere il coraggio di osare, di mettere in campo le cose su cui stiamo lavorando in questa fase iniziale e quindi di poter testare se la direzione intrapresa è quella corretta. Affrontiamo due volte la squadra campione d’Europa in carica, non ci aspettiamo miracoli ma certamente qualche risposta concreta alle nostre domande“.

Per il Belgio la presenza pesante è quella di Emma Meesseman, la superstar che negli ultimi anni ha dominato non solo il basket italiano, ma anche quello europeo. Per lo stesso motivo di Zandalasini, vale a dire la WNBA, non ci sono tre belghe: Kiara Linskens e Julie Vanloo sono finanche compagne dell’azzurra a Golden State, mentre Julie Allemand è in forza alle Los Angeles Sparks.