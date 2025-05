Basket femminile: Broni ritorna in Serie A1 dopo tre anni

Il tempo del purgatorio è finito. Broni, ora sotto sponsor Logiman, ritrova la Serie A1 dopo tre anni. E lo fa in una maniera davvero incredibile, dopo una gara-3 di finale promozione di Serie A2 dal sapore drammatico. L’overtime, infatti, è quello che decide la contesa a Treviso, dove la Martina viene sconfitta per 73-78 dopo un match che l’aveva vista dominare nella prima metà di gara. Decisivo il contributo di una monumentale Meriem Nasraoui con 30 punti e 13 rimbalzi, nonché quello di Alina Hartmann (13) nel finale del supplementare.

Ora lo sipuò dire senza timor di smentita: questo è stato il tempo delle seste. Sesta, infatti, era Roseto nel Girone B prima di camminare verso la promozione, sesta era Broni prima di andare a chiudere questo viaggio di ritorno in A. Davanti squadre decisamente quotate: Costa Masnaga, San Giovanni Valdarno, Milano, Empoli e Livorno.

Poi il cammino ben al di là dell’atteso sul momento: nel tabellone 2 per la promozione 2-0 a Ragusa, che aveva tutto per puntare al ritorno immediato nella massima serie dopo l’autoretrocessione, e 2-1 a San Giovanni Valdarno, che proprio in questo senso aveva messo insieme un roster con aggiunte di peso per risalire.

E poi la finale con Treviso, anch’essa non certo favorita a inizio playoff e quinta nell’altro raggruppamento. Solo vittorie in trasferta in questa serie: quella di Broni in gara-1 per 64-67, quella di Treviso in gara-2 per 69-71 e l’ultima.

Questo il roster della squadra promossa, allenato da uno dei decani delle panchine al femminile, Mirco Diamanti: Meriem Nasraoui, Sofia Frigo, Martina Carbonella, Erica Reggiani, Lidija Turcinovic, Valentina Baldelli, Marta Scarsi, Francesca Romana Russo, Alina Hartmann, Marta Buranella, Martina Lisoni, Christina Anne Morra, Marta Merli.