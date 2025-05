Basket femminile, Andrea Capobianco: “Ho già visto le facce giuste al raduno”

Tanto spazio agli Europei femminili nella presentazione delle maglie azzurre targate Macron tenutasi ieri. Sono tre gli interventi che si sono succeduti nel corso dell’evento, primo fra tutti quello del ct in carica Andrea Capobianco, che ha di recente selezionato le 19 giocatrici tra cui sceglierà per il viaggio a Bologna (18-21 giugno), almeno per quel che concerne la prima fase.

Così parla il coach azzurro, alla sua terza volta sulla panchina tricolore: “Quando indossi una maglia con la scritta Italia le emozioni sono assicurate. Affrontiamo questo difficile Europeo con entusiasmo, il raduno è appena partito ma già ho visto le facce giuste. Le motivazioni ovviamente non ci mancano, per di più la nostra è una squadra molto giovane e piena di energia positiva. Ho sempre detto che non sono gli schemi a farti vincere le partite ma le persone e ho il piacere di allenare un gruppo di atlete che vi posso assicurare per questa Maglia daranno tutto“.

C’è anche Laura Spreafico nel ruolo di capitana dell’Italia: “Manca un mese all’esordio del 18 giugno con la Serbia al PalaDozza, un giorno che sembra lontano ma che in realtà è molto vicino. Ecco perché non dovremo sprecare un solo minuto di ogni singolo allenamento, l’energia mia e delle mie compagne è quella giusta, giocheremo tante amichevoli e quindi avremo modo di testare sul campo pregi e difetti. Alcune Azzurre sono alla loro prima esperienza con la Senior, giorno dopo giorno sarà fondamentale creare un bel clima all’interno del gruppo“.

Interviene anche Matilde Villa, il volto che è già presente del basket azzurro: “Indossare la Maglia Azzurra ero un mio sogno da quando ero bambina, ho l’onore di farlo da quando di anni ne avevo 14. La responsabilità di rappresentare l’Italia ti impone di dare tutto, sempre, in ogni occasione, perché devi scendere in campo per te ma anche per le tue compagne e per tutte le giocatrici che in quel momento vorrebbero essere al tuo posto. Non vediamo l’ora di scendere in campo al Paladozza, queste nuove maglie sono bellissime e saranno un motivo in più per dare tutto quello che abbiamo. Vi posso assicurare che lo faremo“.