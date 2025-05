Basket: Europei 2029 in Spagna, Grecia, Estonia e Slovenia

Si terrà a Madrid (Spagna), Atene (Grecia), Tallinn (Estonia) e Lubiana (Slovenia) l’edizione numero 43 degli Europei di pallacanestro maschile 2029. Lo ha comunicato oggi la FIBA, che ha anche diramato il fatto che sarà la capitale spagnola a ospitare la fase finale, quella a eliminazione diretta.

Ma non è solo questa la notizia: la Spagna fa le cose in grande, perché l’intenzione è di organizzare la gara inaugurale nel rinnovato Stadio Santiago Bernabeu, il cui nome è inestricabilmente legato al Real Madrid nel calcio. Si vorrà senz’altro tentare di battere il record di spettatori per una partita di basket in Europa, attualmente detenuto dagli 80.000 di AEK Atene-Slavia Praga valevole per la finale dell’allora Coppa delle Coppe nel 1968.

Così il presidente di FIBA Europe Jorge Garbajosa: “Siamo molto felici di portare Eurobasket 2029 in alcune delle principali destinazioni del basket europeo, ognuna con una forte cultura cestistica e un chiaro impegno nell’offrire un grande evento. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i Paesi organizzatori per assicurare un torneo memorabile e di successo per squadre, tifosi e partner“.

Seguono anche le parole di Kamil Novak, direttore esecutivo della sezione europea della FIBA: “L’interesse delle nostre federazioni nazionali mostrato nell’organizzazione parla per il profilo e il prestigio di Eurobasket. Ringraziamo tutti i Paesi che si sono proposti per le loro candidature ed estendiamo i nostri auguri ai quattro Paesi organizzatori, che iniziano il loro viaggio verso l’organizzazione di un fantastico torneo“.