Basket: Eurolega, ufficiali le 20 squadre. Resta la Virtus Bologna, dentro Valencia e Dubai

Mattina decisiva per l’intero assetto dell’Eurolega 2025-2026. Il Board della competizione si è riunito questa mattina per approvare la proposta, che sarà sottoposta all’Assemblea Generale per l’approvazione definitiva, di ampliamento a 20 squadre.

Così recita l’ulteriore parte dello scarno comunicato: “In parallelo, il Board si è accordato per presentare una lista di team partecipanti proposti, soggetta al completamento delle richieste formalità. Il Board ha inoltre effettuato discussioni iniziali circa potenziali scenari di espansione per le stagioni successive a quella 2025-2026. Maggiori informazioni saranno rilasciate al pubblico quando disponibili“.

Tali maggiori informazioni, in realtà, sono già state rese pubbliche da larga parte della stampa cestistica nazionale e non (Eurohoops, Basketnews, Donatas Urbonas soltanto per citarne due del blocco estero): si parla, infatti, dell’atteso ingresso di Valencia e Dubai nel novero delle squadre al via. L’ultimo punto, di fatto, è il logico seguito delle Final Four ad Abu Dhabi quest’anno, nonché una delle questioni storicamente più controverse delle ultime stagioni.

Per quanto riguarda le squadre italiane, posto che all’Olimpia Milano nelle attuali circostanze il posto non sarà mai negato, la notizia è che viene riportata come pronta la licenza triennale per la Virtus Segafredo Bologna. Resta, comunque, il fattore legato a una stagione regolare a 38 partite, che va verso un impegno sempre maggiore dei giocatori con tutte le logiche conseguenze del caso.