Basket: Eurolega, Fenerbahce e Monaco in finale. Derby di Atene per il 3° posto

Nella sua trasformazione in Eurolega con fase finale in un luogo, Abu Dhabi, che di europeo non ha niente, hanno preso il via le Final Four 2025. Il derby ateniese ci sarà, sì, ma solo per il terzo posto: a conquistare la finale sono Fenerbahce e AS Monaco, e se per l’una è un appuntamento (quasi) abituale, per l’altra è la prima volta nella storia.

FENERBAHCE-PANATHINAIKOS 82-76

Una cosa è certa: non ci sarà la difesa del titolo da parte del Panathinaikos. Il Fenerbahce si riprende l’ultimo atto, con Nicolò Melli (9 punti e 6 rimbalzi) che fa da protagonista. Per iniziare la giornata Colson, Hall e Birch lanciano il 10-0 che porta i turchi sul 13-5. Un colpo duro per i greci, che lungo il primo quarto non riescono a reagire granché e lo chiudono sotto 22-14. I gialloneri non mollano l’osso, anzi: Hayes-Davis, Biberovic ed è 28-16. Sloukas e Yurtseven cercano di dare respiro agli ellenici, cosa che in parte accade, perché un Nunn molto ispirato, assieme a Mitoglou e Hernangomez, rimette le distanze su un binario migliore: 38-33 all’intervallo.

Alla ripartenza continua l’avvicinamento, con Nunn che firma il -1, ma ci pensa Melli a sbloccare il Fenerbahce. Il duello è sempre più serrato in questa fase, tra Nunn da una parte e McCollum dall’altra aiutato da Osman. Proprio McCollum riporta i turchi sul +7 (52-45), quindi è Baldwin a firmare il 55-48 prima della stoppata di Melli che chiude il terzo quarto. Vola via il Fenerbahce proprio con Melli, che firma il +11 e giganteggia ovunque si trovi. A questo punto il Panathinaikos è fondamentalmente messo sotto controllo, anche perché Hall tiene sempre lontani gli avversari. Un sussulto i verdi ce l’hanno, e significa -5, ma è proprio Hall a ricacciare indietro da tre. Finisce 82-76, il Fenerbahce è in finale.

TOP SCORER

FENERBAHCE: Hall 18, Biberovic 15, McCollum 13

PANATHINAIKOS: Osman 22, Nunn 19, Grant 15

OLYMPIACOS-AS MONACO 68-78

Lotta furiosa doveva essere e lotta furiosa è, almeno nelle primissime parti. Se Williams-Goss parte con il 4-4, subito Diallo e Blossomgame pareggiano. La semifinale rpende una piega da duello: Diallo e James da una parte, Williams-Goss e Fournier (ma non solo) dall’altra. Risultato: 17-17 dopo 10′. Calathes manda avanti il Monaco, ma ancora l’Olympiacos risponde colpo su colpo. Ecco i sorpassi e controsorpassi, con protagonisti vari: ora Calathes e James da una parte, ora Vezenkov (per larga misura) dall’altra. Finisce che all’intervallo è 32-35.

Pronti via, e al ritorno in campo a Papanikolaou risponde Theis. Pian piano il Monaco scava il divario, grazie a Blossomgame, Diallo e Okobo. Ai monegaschi non pare vero di sognare: 40-52 che diventa 42-55, solo che Fournier e Milutinov in due minuti riducono il divario fino al -4 fino al 51-57 di Jaiteh con cui si entra nel quarto finale. Il momento è importante proprio per Jaiteh, che da solo spedisce di nuovo sul +11 i suoi. Lo spazio per recuperare l’Olympiacos ce l’h, e in effetti a -1’59” con un grande Fournier è ancore 65-72, ma Diallo pesca il contropiede del +9, quello che di fatto definisce l’approdo in finale.

TOP SCORER

OLYMPIACOS: Fournier 31, Williams-Goss 12, Milutinov 8

AS MONACO: Diallo 22, James 17, Blossomgame 12