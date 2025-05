Basket, Eurolega: aspettando le Final Four dubbi sul futuro

Iniziano venerdi le Final Four dell’Eurolega e a Dubai nel weekend si deciderà la regina d’Europa del basket. In campo scenderanno Fenerbahce, Panathinaikos, Olympiacos e Monaco, ma il pensiero di molti è già rivolto al futuro, alla prossima stagione e oltre. Con molti dubbi su quale sarà il futuro dell’Eurolega.

Chi parteciperà alla prossima edizione del torneo continentale? Al momento sono certi i dodici club azionisti (il tredicesimo, il Cska Mosca, è ancora fuori dai giochi per la guerra), ma proprio loro dovranno decidere dove vogliono andare. La prima domanda cui va trovata una risposta è capire quanti saranno i club al via. 18, come in passato, o l’Eurolega si allargherà a 20 club? L’intenzione sembra quella di andare verso l’allargamento, ma a quel punto di dovrà capire a chi.

Sicuri di rientrare nel computo sono il Monaco e l’Hapoel Tel Aviv, vincitrice dell’ultima EuroCup. E gli altri sei posti? I nomi che si fanno da tempo sono Partizan, Stella Rossa, Virtus Bologna, Paris Basketball, Dubai Basketball e Valencia. Ed è attorno a questi ultimi due nomi che i dubbi aumentano. Dopo l’addio dell’Alba Berlino, infatti, i rumors dicono che anche il Valencia vuole tirarsi indietro, scegliendo la Champions League e guardando, dunque, all’NBA Europe, se mai nascerà.

Su Dubai, invece, i dubbi vengono dai club azionisti, non tutti convinti di voler fare entrare il nuovo club nel torneo. Ma la logistica e anche i possibili squilibri economici derivati da un club che potrebbe portare sponsor importanti fa storcere il naso ad alcuni soci, che vorrebbero trovare delle alternative. Insomma, mentre l’edizione 2025 sta per chiudersi, restano molte domande cui dare risposta in ottica Eurolega 2026.