Basket: Dame Sarr, ufficiale l’approdo a Duke in NCAA

Alla fine Dame Sarr ha scelto. Ecco che il classe 2006 di Oderzo andrà a Duke, una delle più famose università per chiunque voglia prendere in mano il proprio percorso cestistico oltreoceano. A Durham gli argomenti sono stati più convincenti rispetto a quelli di Kansas, apparsa l’unica rivale nelle ultime settimane più di Oregon e North Carolina.

L’annuncio arriva tramite l’account Instagram del giocatore, che appare destinato a giocare un’unica stagione con l’ateneo prima di fare il balzo nella NBA. Lo aspetta un draft nel quale le speranze sono quelle legate al primo giro. Al momento le migliori proiezioni lo vedono a metà dello stesso, ma è evidente che in una stagione sportiva tutto può cambiare.

Non sarà solo Sarr ad approdare in NCAA in termini italiani: ci sarà una vera e propria invasione azzurra in questo 2025. Si parte da Achille Lonati, che giocherà a St. Bonaventure (dove girano i tentacoli dell’ex storico insider NBA Adrian Wojnarowski), mente Maikcol Perez andrà a Baylor, un’altra delle squadre di maggior spessore dell’universo universitario a stelle e strisce. E questi sono solo alcuni nomi, perché altri ne potrebbero arrivare quest’anno o nel 2026.

Sarr ha vissuto una stagione molto prolifica al Barcellona, diventando elemento importante del quintetto in campionato e in Eurolega, almeno fino a quando non si è trovato implicato nella vicenda del viaggio negli USA per giocare il Nike Hoop Summit (molto bene, va detto: 17 punti e 4 rimbalzi). Di lì il club catalano ha rescisso con lui, ma ora è tempo di un altro tipo di viaggio.